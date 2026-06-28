Canadá gana primer asiento en octavos de final; venció a Sudáfrica

Canadá le dio en el talón de Aquiles de Sudáfrica, que no había sido fuerte por su juego de salida desde atrás ni en la recuperación de balones. Sin embargo, la definición del partido tardó en llegar en los pies de Stephen Eustáquio, que protagonizó el momento más importante en la historia del fútbol varonil canadiense.

Eustáquio anotó el gol al minuto 92, que le dio a Canadá la victoria por 1-0 sobre los 'bafana' en los dieciseisavos de final del Mundial. El capitán Alphonso Davies debutó en el torneo tras perderse la fase de grupos por una lesión en los isquiotibiales y ayudó al equipo de Jesse Marsch a salir adelante y mantener vivas sus aspiraciones al título.

Ambos equipos quedaron segundos en sus grupos, pero les faltó crear más emoción de remates a porterías.

Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, se mostró franco al analizar la calidad del partido y, el desempeño de su equipo.

"Perdimos el partido porque a nuestro equipo le faltó potencia y velocidad en comparación con el rival. Perdimos muchos duelos individuales y nos faltó velocidad, no solo al correr, sino también en la ejecución".

Al finalizar el partido, el técnico de Canadá, Jesse Marsch, reunió a sus jugadores y les dijo que eran héroes canadienses; y no le falta razón. Los canadienses han jugado tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA: México 1986, Qatar 2022 y la edición de 2026. Estar en octavos de final es un logro histórico.

"La actuación fue realmente sólida y disciplinada. Sabíamos que mantenernos compactos y organizados —para evitar que Sudáfrica aprovechara los espacios abiertos— sería fundamental; podríamos habernos facilitado las cosas si hubiéramos concretado alguna de las grandes ocasiones que tuvimos antes, pero, obviamente, el momento en que llegó el gol hace que la victoria sea increíblemente dramática, y creo que el impacto que tendrá en Canadá y la inspiración que supondrá para la gente serán inmensos", añadió Marsch.

Canadá le espera un desafío complicado: se enfrentará el sábado 4 de julio en Houston al ganador del partido de Monterrey.

"Estos jugadores entienden y valoran el hecho de ser agresivos, presionar, jugar con dinamismo y aprovechar nuestra velocidad para amenazar a los rivales, así que volveremos a hacerlo; sin embargo, dada la calidad de los Países Bajos y Marruecos, tendremos que ajustar nuestro plan de partido para asegurarnos de no conceder demasiados espacios. En general, mi objetivo en este torneo era avanzar lo suficiente para enfrentarnos a uno de los gigantes mundiales. Ahora que hemos llegado a esa fase, siento que es una oportunidad sin nada que perder: vamos a ir a por todas y haremos todo lo posible por encontrar la victoria", declaró Marsch.