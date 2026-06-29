Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos del martes 30 de junio

La pelea por los boletos para los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa este martes en el cual la afición podrá disfrutar de tres partidos.

Este vigésimo día del Mundial de Futbol que tiene como coanfitriones a México, Estados Unidos y Canadá se realizará el esperado encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador con el estadio Azteca como escenario.

Te compartimos los detalles de los juegos que se realizarán este martes 30 de junio como parte de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzó el pasado domingo y terminará el próximo viernes 3 de julio para conocer quiénes seguirán aspirando al trofeo de FIFA y coronarse como los mejores del mundo.

Costa de Marfil vs. Noruega

Costa de Marfil y Noruega se jugarán en punto de las 11:00 am (tiempo del centro de México) el billete a los octavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, en un cruce de dieciseisavos a partido único en el que no habrá red, ya que el ganador seguirá en el torneo y se medirá a Brasil o Japón, mientras que el perdedor dirá adiós al Mundial tras un partido que se espera que sea un choque ofensivo.

El duelo enfrentará a dos selecciones que han llegado hasta aquí con recorridos distintos pero con sensaciones similares.

Costa de Marfil aterriza en las eliminatorias como segunda del Grupo E tras sumar seis puntos de nueve posibles, con victorias de peso ante Ecuador (1-0) y Curazao (0-2) y una derrota ajustada frente a Alemania (2-1), en un grupo donde ha mostrado más pegada que continuidad, pero también capacidad para sobrevivir a momentos de máxima exigencia.

Noruega, por su parte, firmó también la segunda plaza del Grupo I después de derrotar a Irak (4-1) y Senegal (3-2) y caer únicamente ante Francia (1-4), en un partido en el que el 'hat-trick' de Ousmane Dembélé decidió muy pronto el choque, ante unos noruegos sin Haaland y muchas rotaciones. El conjunto escandinavo ha dejado una imagen de equipo ofensivo, con gol y verticalidad, aunque todavía sin lograr una portería a cero en lo que va de torneo.

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Noruega:

Costa de Marfil : Fofana; Konan, Kossounou, Agbadou, G.Doue; Inao Oulai, Kessie, Fofana; Diallo, Diomande y Bonny.

: Fofana; Konan, Kossounou, Agbadou, G.Doue; Inao Oulai, Kessie, Fofana; Diallo, Diomande y Bonny. Noruega : Nyland; Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Ryerson; Bobb, Berge, Odegaard, Aursnes; Haaland y Sorloth.

: Nyland; Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Ryerson; Bobb, Berge, Odegaard, Aursnes; Haaland y Sorloth. Árbitro: Valenzuela Sáez (VEN).

Estadio: AT&T Stadium, Dallas (Estados Unidos).

Fecha y horario: Martes 30 de junio a las 11:00 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Costa de Marfil vs. Noruega?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Francia vs. Suecia

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentarán a las 3:00 pm en un duelo en el que los galos, con un amenazante potencial ofensivo, buscarán hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos en un torneo que se pone serio.

Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, 'Les Bleus' inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego.

Los de Didier Deschamps, que no estuvo en el último partido de la fase de grupos por la muerte de su madre, vencieron sin excesivos problemas a Senegal (3-1), Irak (3-0) y a una Noruega 'B' (1-4) con hasta 10 cambios en su once titular ya con la plaza en las eliminatorias asegurada.

Suecia deberá controlar de cerca a Kylian Mbappé, con 4 dianas en esta edición, y a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y también con 4 goles tras su 'hat-trick' ante Noruega.

Por su parte, la selección sueca llega dispuesta a espolear su espíritu competitivo, sin los focos y con todo el favoritismo para los franceses. Los escandinavos han demostrado históricamente ser un rival incómodo, basando sus opciones en la solidez defensiva, el despliegue físico y la voracidad de dos delanteros de élite mundial como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, que ya se han estrenado en este torneo, ambos con un tanto.

Sin embargo, el torneo de los de Graham Potter ha sido una montaña rusa en el exigente Grupo F. Comenzaron el Mundial con un vendaval ofensivo cristalizado en el 5-1 contra Túnez, pero Países Bajos bajó a la tierra a los escandinavos y le devolvió ese 5-1 ahora en contra. Así, llegaron a la última jornada sin el billete a dieciseisavos, y su empate (1-1) ante Japón le permitió avanzar a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras.

Posibles alineaciones de Francia y Suecia:

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembéle, Olise, Barcola; y Mbappé.

Suecia: Zetterström; Bernhardsson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud; Ayari, Karlström; Elanga, Gyökeres e Isak.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Estadio: MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos).

Fecha y horario: Martes 30 de junio a las 3:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Francia vs. Suecia?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

México vs. Ecuador

En punto de las 7:00 pm, el coanfitrión México se medirá contra Ecuador en un pulso con favoritismo local después de cerrar una primera fase del torneo con pleno de triunfos.

México afrontará la primera ronda de las eliminatorias tras lograr las victorias contra Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (0-3), y sin recibir ningún gol en contra. Estos datos han convertido al 'Tri' en una de las selecciones que llega en mejor estado de forma, aunque su juego generó dudas en el estreno contra Sudáfrica.

El técnico Javier Aguirre afronta su última Copa del Mundo con su selección, antes de que su actual ayudante Rafa Márquez le sustituya y con el objetivo de llevar a su país a lo más lejos posible para despedirse de 'El Tri' por la puerta grande. Para ello deberá igualar el camino de México en los Mundiales de 1970 y 1986, en los que siendo también la anfitriona alcanzó los cuartos de final.

Por su parte, Ecuador consiguió clasificarse de forma épica como tercera de grupo al remontar a una Alemania (1-2) ya clasificada, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, en un encuentro en el que los del extécnico del Elche Sebastian Beccacece hicieron valer su mayor necesidad.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para 'La Tri', ya que el defensa Piero Hincapié es duda para este partido por las molestias musculares sufridas contra Alemania, las que le obligaron a ser sustituido en la segunda parte por Pervis Estupiñán.

En el balance en los Mundiales, las selecciones mexicana y ecuatoriana sólo se han cruzado en una ocasión y el combinado azteca se impuso (2-1) en el segundo partido de fase de grupos de la edición jugada en Corea del Sur y Japón en 2002, con tantos de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

Posibles alineaciones de México y Ecuador:

México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Jesús Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo; Roberto Alvarado, Quiñones y Raúl Jiménez.

Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Yeboah, Caicedo, Pedro Vite, Angulo; E. Valencia y Plata.

Árbitro: Slavko Vincic (SLO).

Estadio: Estadio Ciudad de México.

Fecha y horario: Martes 30 de junio a las 3:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego México vs. Ecuador en vivo?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5, Canal 9 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).