Marruecos va por revancha mundialista contra Francia

Marruecos y Francia se convirtieron en los primeros invitados a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de derrotar a Canadá y Paraguay, respectivamente.

El sueño africano persiste después de cuatro años. Los marroquíes resaltaron en su actuación este fin de semana al golear 3-0 a los canadienses (coanfitriones), gracias a un doblete del mediocampista Azzedine Ounahi (50’, 82’) y el remate del delantero Soufiane Rahimi en tiempo de compensación (90+8’).

Francia, por su parte, se impuso por la mínima diferencia con un penal de Kylian Mbappé, quien llegó a 19 goles en la historia de todos los Mundiales y se mantiene detrás del argentino Lionel Messi (20).

Esto garantizará un segundo Mundial consecutivo con eliminatoria entre Marruecos y Francia, ya que los africanos sorprendieron en 2022 al llegar hasta semifinales, justamente contra los europeos. El nivel que ambos han mostrado en 2026 sugiere un nuevo choque eléctrico.

“Está claro que la selección marroquí, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho y lo que vi, demuestra ser un equipo muy fuerte. Nadie llega a los cuartos de final del Mundial por pura casualidad y eso demuestra que poseen mucha calidad y potencial”, expresó el seleccionador francés, Didier Deschamps.

Marruecos inició el Mundial con empate 1-1 ante el pentacampeón del mundo, Brasil, para luego vencer 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití. En dieciseisavos de final dio un golpe de autoridad al echar a Países Bajos (3-2 en penales) y contra Canadá confirmó que no está de vacaciones en el verano norteamericano.

“No fue fácil. Vimos que Canadá nos causó problemas, especialmente en la primera mitad, pero este partido nos ayudará a crecer. Hemos visto que ningún partido es fácil en esta competición; lo más importante es que hemos pasado de ronda”, analizó el goleador Ounahi.

Francia también llega con paso invicto y goleador. Arrolló la fase de grupos con 3-1 sobre Senegal, 3-0 sobre Irak y 4-1 sobre Noruega, mientras que en dieciseisavos venció 3-0 a Suecia. Su victoria más discreta fue contra Paraguay en octavos.

Fue hace cuatro años cuando Marruecos y Francia se enfrentaron por primera vez, en semifinales del Mundial de Qatar.

La selección europea se impuso 2-0 para llegar a la última batalla por el título, mientras que Marruecos disputó el juego por el tercer lugar. Ambos perdieron contra Argentina y Croacia, respectivamente.

Francia tiene un sólido recorrido en Copa del Mundo desde hace casi una década. Fue campeón en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora está a dos victorias de jugar una tercera final consecutiva de la mano del mismo entrenador (Deschamps) y goleador (Mbappé).

Pero Marruecos no se queda atrás. Después de firmar el mejor papel de una selección de África en la historia de los Mundiales con el cuarto lugar de 2022, consolidó su jerarquía al ganar la Copa Africana de Naciones 2025 y, por ocasión inédita, está en cuartos de final de Copa del Mundo de manera consecutiva.

“Hoy ya no somos una sorpresa y eso es un gran motivo de orgullo. Creo que esto es solo el comienzo y espero que sigamos produciendo este tipo de rachas durante muchos años”, exaltó el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, después de vencer a Canadá.

En Qatar 2022, donde las selecciones árabes recibieron apoyo de los aficionados, Francia se encargó de cortar el sueño de Marruecos y negarle su primera final de Copa del Mundo.

Esa es la revancha que buscarán los africanos este 9 de julio en el Estadio Boston, donde se celebrará su cruce de cuartos de final del Mundial.

Sin embargo, Francia intentará mantener la inercia de una tercera final consecutiva, con una camada de varios jugadores que ya estuvieron en Rusia 2018 y Qatar 2022.