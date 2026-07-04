FIFPRO advierte que los jugadores del Mundial se enfrentan a un aumento de casos de ataques racistas

Los jugadores del Mundial están sufriendo un "patrón creciente de abusos" que incluye ataques racistas y discriminatorios tanto en Internet como en persona, afirmó el sábado el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO, que exigió que se tomen medidas urgentes.

Ahora que el torneo entra en la fase de octavos de final, la FIFPRO ha pedido una acción colectiva para proteger a los jugadores de los crecientes abusos relacionados con el escrutinio de la prensa y las repercusiones de los partidos a medida que los equipos van quedando eliminados.

"En las últimas semanas, los jugadores se han enfrentado a abusos tanto en Internet como en persona, muchos de ellos de carácter racista y discriminatorio", afirmó la FIFPRO en un comunicado.

"Se han producido actos de intimidación y hostilidad más allá del terreno de juego. Estos incidentes no son aislados; apuntan a un patrón sistémico que no puede seguir siendo una parte aceptada del fútbol ni de la sociedad".

La FIFA señaló que su Servicio de Protección en Redes Sociales había registrado un aumento de 13 veces en los abusos en línea durante la fase de grupos del Mundial, de los cuales el 11% tenía motivación racial.

Los neerlandeses Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville sufrieron abusos racistas en Internet tras fallar sus penales en la tanda que les llevó a la derrota ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

"La selección es una extensión del trabajo de los jugadores, y deben ser protegidos como tal", añadió la FIFPRO. "Aunque se han dado pasos importantes, FIFPRO insta a las partes interesadas, así como a los actores públicos y privados, a redoblar sus esfuerzos, ya que la mera vigilancia y la denuncia no bastan para cambiar el comportamiento ni prevenir el daño".

"Debe haber consecuencias significativas para los responsables y un compromiso colectivo por parte de todos los grupos -incluidas las fuerzas del orden, las plataformas de redes sociales, los medios de comunicación, los aficionados y el público- para revertir esta tendencia".