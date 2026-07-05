Mexicanos aumentan su consumo de drogas sintéticas

El Informe Mundial sobre las drogas 2026, de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito indicó que los tratamientos para metanfetamina aumentaron 25 veces entre 2015 y 2023 en México.

Asimismo, la tasa media nacional de consumo de metanfetaminas fue de 48.9% durante el año pasado, según datos del reporte de información epidemiológica del consumo de drogas en México.

Estado de México, Querétaro, Colima y Morelos tienen tasas que superan el 60%, mientras que otras 16 entidades sólo se ubican por encima de la media nacional.

Los expertos señalan no se cuenta con una cobertura que realmente cubra el tratamiento por los problemas de salud que causa el consumo de drogas y opioides sintéticos.