Inglaterra aclara: “contra México, sin excusas ni pretextos”

La selección de Inglaterra aseguró que ofrecerá lo mejor de sí contra México en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 sin excusas ni pretextos.

Con esa frase descartó que la altura y el ambiente localista condicionen su derrota este 5 de julio.

“Todo en lo que no podamos influir, como la altura, la hora de arranque de partido o lo que pase en el hotel no está en nuestro control. Tenemos que encontrar soluciones y para eso somos muy buenos. Nos vamos a concentrar en nuestro trabajo sin pretextos ni excusas, vamos a dar lo mejor de nosotros”, exclamó el mediocampista Jordan Henderson.

El excapitán del Liverpool acompañó a su entrenador, Thomas Tuchel, en la conferencia previa al partido de octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra llegó con más de 24 horas de anticipación y eso le permitió tener un entrenamiento en las instalaciones de Pumas (Cantera), que ambos describieron como una experiencia positiva y sin mayores percances en cuanto a la adaptación a los más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

“Yo sentí un pequeño dolor de cabeza y no dormí tan bien como en días anteriores, pero no es nada que no se pueda manejar ni a lo que no nos podamos adaptar. Los jugadores lo sintieron y pudieron acoplarse”, describió Tuchel.

Inglaterra jugó sus partidos de fase de grupos en Dallas, Boston y Nueva York-Nueva Jersey; en dieciseisavos de final venció a República Democrática del Congo en Atlanta. Todas estas ciudades estadounidenses están a menos de 500 metros sobre el nivel del mar.

“La altura es lo que es. La afición local es lo que es. Tendremos que superar obstáculos, pero tenemos el espíritu, compromiso, voluntad y unión para superar hacerlo. Me siento muy optimista y sabemos que también esto es parte de la belleza del juego. Nos concentramos totalmente en lo que podemos influir”, sentenció Tuchel.

Otros obstáculos a los que se refirió fueron la clara localía de la Selección Mexicana en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ y el ruido que los aficionados puedan provocar frente al hotel de concentración del combinado inglés.

Sin embargo, aseguró que confía en la seguridad a cargo de FIFA y que no es algo que le preocupe en su concentración para el partido.

“No quiero hablar de problemas que no existen todavía porque no se siente bien. Lo que he sentido hasta ahora es mucho respeto, con muchas demostraciones de afecto hacia nuestro equipo”, especificó sobre el trato de los fans mexicanos.

“Respetamos a nuestro contrincante y también esperamos que nos traten con respeto. Entonces, hablar de problemas potenciales no tiene ninguna lógica y, si vienen, los aceptamos. Ese es el enfoque que tenemos para todo el torneo. La mejor manera de afrontarlos es relajarse y aceptarlos”.

Tanto Tuchel como Henderson reconocieron que México es fuerte por lo que ha hecho en el campo y no por situaciones externas, además de reconocer que su ‘prueba de fuego’ será en los primeros minutos del partido, que es cuando el Tri abrió el marcador a su favor contra Sudáfrica y Ecuador en esta Copa del Mundo.

“Jugar contra México en la Ciudad de México es enorme, así que por supuesto que trataremos de concentrarnos para dar el mejor resultado posible”, recalcó el entrenador de origen alemán.

“Siento que los chicos y yo estamos bien preparados. Tuvimos una muy buena sesión de entrenamiento, la energía está altísima y estamos concentrados. Es una ocasión enorme para todos y confío en que podremos mostrar nuestra mejor versión para que el resultado sea favorable”.