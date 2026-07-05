“Inglaterra sabe que será un partido difícil para ellos”: Selección Mexicana

Memo Ochoa, Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo fueron los voceros de la Selección Mexicana para dar testimonio de la experiencia de enfrentar a Inglaterra en octavos de final.

Es el último partido en el estadio Ciudad de México que ha sido su fortaleza imbatible en el arco desde hace 3 años (noviembre 2023).

Si el Tricolor avanza sería la primera vez, que gane dos partidos de fases eliminatorias mundialistas y que tenga la posibilidad de pelear el boleto a la semifinal. Entonces, Inglaterra, con todo su estatus histórico y cuarto sitio en el ranking FIFA, significa una batalla Tricolor sobre sí mismo.

Los tres jugadores con experiencia en ligas europeas, atendieron en zona mixta en el búnker del Centro de Alto Rendimiento, donde la Selección ha pasado dos meses trabajando el estilo de juego que los ha llevado a mantener la portería en cero y ante la nueva oportunidad de romper el techo del 'quinto partido'.

“Podemos creer que se le puede ganar a Inglaterra porque lo hemos demostrado. La idea de fútbol es clara, sabemos a qué jugamos, juegue quien juegue, se tiene claro lo que se debe hacer dentro del campo, y cuando se han hecho los cambios más allá del 11 que inicia, no se ha notado un bajón en el equipo y eso es clave, mañana será igual, tenemos un rival difícil, histórico, con grandes jugadores, aprovechar que estamos en casa y el momento por el que estamos pasando y enfrentarlo con personalidad y coraje”, expresó Ochoa.

Raúl Jiménez le ha marcado seis goles en su carrera a Jordan Pickford, el portero titular de la Selección de Inglaterra. El registro se construyó durante los enfrentamientos del delantero mexicano contra el Everton en la Premier League, además de un gol reciente jugando en el Fulham. Raúl ha jugado 8 temporadas en la Premier, llegó a Inglaterra en la temporada 2018-19 para jugar con el Wolverhampton Wanderers y posteriormente, con el Fulham, acumulando un récord histórico de goles para un mexicano en dicha liga.

“Quiero seguir incrementando mis goles contra él, estaré trabajando fuerte y complicando a la defensa. Queremos dar lo mejor de nosotros, no solo porque es Inglaterra, sino porque es una Copa del Mundo. Es un fútbol de mucho contacto, gran calidad, debemos tener cuidado cuando estemos atacando, y saber que sus transiciones son muy potentes, estar atentos, atacar sin descuidarnos atrás”.

Raúl Jiménez.Foto EE: Marisol Rojas

-¿Por qué creer que se le puede ganar a Inglaterra?

“Confiar en los procesos para avanzar, desde hace un par de años se habla mucho de eso. Hemos dado de qué hablar 'en el buen sentido', de que sí se puede, de que juntos y unidos podemos lograr cosas importantes. Estamos contentos, emocionados e ilusionados, hemos tenido un buen fútbol, de menos a más, estamos en buen momento, sabemos que va a ser un partido difícil, pero confiamos en que podemos lograr un buen partido.

Todo lo que hemos visto a través de este mes es que estamos juntos, jugando y apoyando desde la banca, metidos en lo que queremos y eso puede ayudar”, dijo Jiménez.

Antes de enfrentar a Inglaterra, México suma 8 goles, uno de ellos de Álvaro Fidalgo, de nacionalidad española y naturalizado mexicano, marcó el suyo ante Chequia (marcador final 3-0)

“Jugar contra Inglaterra es importante, cuando fue el sorteo de grupos y vimos los cruces, pensar en Inglaterra era un partido soñado. Estamos de acuerdo en que queríamos un partido así y más en este momento, ganarle sabría mucho mejor”.

Álvaro Fidalgo.Foto EE: Marisol Rojas

Dos temas extra cancha sonaron previo al partido de Inglaterra, el cambio de horario (de 18:00 horas a 14:00 hrs) y la solicitud de la selección de Tomas Tuchel de llegar con anticipación a México para tener un proceso de adaptación a la altitud (llegaron dos días antes).

“Estamos preparados para todos los escenarios, jugar en casa con tu gente es espectacular, pero es Mundial y hay que estar preparados para todos los escenarios y rivales y las mejores selecciones, partido a partido. Hemos visto que no hay rival débil, ninguna selección se puede relajar, lo vimos con Paraguay y Alemania, con Cabo Verde y Argentina. El futbol va evolucionando cada vez más, y es más complicado ganar un partido, Inglaterra sabe que será un partido difícil para ellos, estamos en un grandísimo momento, el Azteca pesa y son los octavos de Final".

En el 2021, Álvaro dejó el CD Castellón de la segunda división española para fichar con el club América.

“Cuando llegué aquí hace 5 años, cada vez que corría se me cerraba la garganta las dos primeras semanas, la altura se nota a la hora de respirar y repetir esfuerzos, no es secreto, pero no es lo mismo un entrenamiento, que jugar los octavos de final de un Mundial. La adrenalina y ganas de jugar hace que todo sea más llevadero, y al final, tienes que dejarlo todo. Mañana en los primeros minutos veremos cómo se sienten. Estamos preparados para todo, incluso, para cambios de horarios”, explicó Fidalgo.

México ha disputado los octavos de final de un Mundial en ocho ocasiones (desde la edición de Estados Unidos 1994 al Mundial 2026) y ha avanzado a cuartos de final en dos ocasiones en la historia de su participación en los Mundiales, como anfitrión en México 1970 y 1986. En el 70 perdió ante Italia (4-1) y en el 86 cayó en penaltis ante Alemania Federal.

“Tenemos la oportunidad de hacer historia, aquí en casa, respetamos a Inglaterra, el pasado, el futuro y el presente, tenemos confianza en nosotros, será difícil porque será un partido de eliminatoria, pero es en nuestro estadio”, dijo Memo Ochoa en el CAR.

Memo Ochoa.Foto EE: Marisol Rojas

“Siempre un Mundial en casa, da algo extraño, no me gusta comparar, tenemos una generación que tiene hambre, calidad y talento. Es trabajadora, disciplinada y se nota en la cancha, con mucha confianza de seguir adelante”, continuó.

El promedio de edad de la Selección Mexicana este Mundial está cerca de los 27.4 años.

Ochoa es el más veterano con 40 años y Gilberto Mora con 17.