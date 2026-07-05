Incendios queman bosques en Europa atizados por el calor extremo

Cientos de bomberos luchan este domingo contra incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 19,000 hectáreas en el sur de Europa, que podrían volver a alcanzar los 40 °C el domingo.

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia.

Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha abrasado 2,200 hectáreas.

En un comunicado los bomberos afirman haber "estabilizado" el incendio en la Bisbal del Ampurdán, pero les preocupa el flanco derecho, y temen un "día complicado" debido a las altas temperaturas y a un "perímetro muy discontinuo, con varias islas de vegetación que no han quemado en el interior de la zona afectada" lo que podría provocar nuevos focos.

Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras, según los agentes forestales.

Las autoridades creen que fue provocado por una "negligencia". El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, dio cuenta de un detenido.

En Francia se han movilizado 700 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado ya 1,650 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán.

Las autoridades dieron cuenta de dos heridos, un habitante y un bombero, ambos en estado grave. Los alcaldes abrieron refugios de emergencia y unas 5,000 personas están siendo evacuadas.

'''Empezamos a ver humo hacia las 22H30''' y luego '''fue avanzando y avanzando'''. Alguien de la alcaldía '''llamó a nuestra puerta hacia la 01H00''' de la madrugada para decirnos que nos fuéramos. El '''olor a quemado nos invadía la nariz''', relata Charlotte Pignol, de 30 años, acompañada de su madre, su hijo y sus tres perros.

'''El fuego pasó a 300 metros''' de las casas. Nos '''sorprendió la rapidez con la que se propagó'''; era impresionante", cuenta Patrice, de 53 años, vecino de Trévillach, que no quiso dar su apellido.

La tercera etapa del Tour de Francia prevista el lunes se verá "adaptada" y se realizará sin público en el tramo por territorio francés, anunciaron las autoridades.

13,000 hectáreas abrasadas

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13,000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

'''El fuego ha recorrido 35 km''' entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados", declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

España e Italia enviaron refuerzos después de que Portugal solicitara ayuda para combatir las llamas que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

En Grecia los bomberos aún luchan contra las llamas en las inmediaciones de dos fábricas cerca de Salónica (noreste) después de conseguir controlar un incendio forestal.

Espesas nubes de humo negro provenientes de una planta de reciclaje y otra de tratamiento de aceites se han extendido hasta el centro de Salónica, la segunda ciudad del país y que alberga a más de 700,000 habitantes en su área metropolitana.

Un fuerte olor a plástico quemado impregnó esta ciudad del norte de Grecia.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia intensificaron las alertas por calor extremo que según los meteorólogos podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

Europa Occidental ya ha sufrido este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La última fue la más intensa jamás registrada en Europa con temperaturas que habrían sido "prácticamente imposibles" en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

"El cambio climático ya está aquí"

Tras esta ola de calor Francia informó de más de 2,000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1,000.

Las autoridades de varios países temen que se avecinen más problemas este verano.

'''El cambio climático ya está aquí''', '''estamos viviendo sus consecuencias''' y '''solo estamos a principios de julio''', afirmó el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

'''La temporada va a ser larga''' para los bomberos que luchan contra los incendios", añadió.