Mundial 2026: estadios en México refuerzan control de plagas y protección sanitaria para aficionados

La operación de los estadios que albergan partidos del Mundial 2026 ha incorporado nuevas medidas para prevenir la presencia de fauna nociva y reducir riesgos asociados con la concentración masiva de personas, mientras que la experiencia adquirida durante las primeras semanas del torneo ya perfila un modelo que podría aplicarse en futuros eventos deportivos y sociales.

El manejo sanitario no se limita a las zonas visibles para el público, ya que los trabajos incluyen áreas de almacenamiento, espacios destinados a la venta de alimentos y sitios de servicio que mantienen una actividad constante antes, durante y después de cada encuentro, con el objetivo de evitar afectaciones sin modificar la programación de los partidos.

Emmanuel Rosales, especialista de SIFSA en manejo sustentable de fauna nociva, explicó que la dinámica del torneo ha obligado a identificar necesidades que no estaban previstas en la planeación inicial.

“Los especialistas hemos tenido que aprender rápido para detectar nuevas áreas y necesidades, que hemos revisado junto con algunos organizadores”, afirmó.

El experto indicó que la experiencia acumulada puede convertirse en una referencia para otros escenarios. “Es muy importante convertir esta experiencia en un modelo para proteger a los aficionados de torneos subsecuentes o incluso de diferentes eventos deportivos o sociales con grandes concentraciones de personas”, agregó.

Las medidas preventivas parten de una realidad conocida por los especialistas en salud ambiental, ya que la circulación intensiva de alimentos y la generación de residuos favorecen la aparición de plagas urbanas cuando no existe una estrategia permanente de vigilancia, un fenómeno que adquiere una dimensión distinta cuando miles de personas comparten un mismo espacio durante varias horas.

Rosales recordó que algunos organismos pueden desplazarse con facilidad entre ciudades y países. “Las chinches han demostrado ser las mejores turistas mundiales, porque viajan a través de las personas y la ropa”.

También advirtió que la acumulación de basura representa un factor que incentiva la presencia de roedores y cucarachas en zonas de alta actividad comercial.

Las acciones de protección abarcan vestidores, salas de prensa, comedores, subestaciones eléctricas, áreas de mantenimiento, palcos y espacios preferentes. Los responsables del operativo buscan ejecutar cada intervención en tiempos reducidos para mantener intacta la logística de los recintos y garantizar la continuidad de las actividades programadas.