Presión y duda para México tras sorteo mundialista

El sorteo del Mundial 2026 dividió opiniones en México. Mientras los aficionados mostraron desánimo por los rivales del Tri, algunos críticos insinuaron ayuda de FIFA para que tenga un camino accesible al liderato en el Grupo A, lo que permitiría jugar dieciseisavos y octavos de final, eventualmente, en el estadio Banorte.

Por orden cronológico, los rivales de la Selección Mexicana en ‘su’ Mundial serán: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje D en Europa, que saldrá entre Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte a finales de marzo.

Ninguno pertenece al top 20 del ranking FIFA. Eso despierta sospechas sobre exceso de confianza en México basado en su historial en Copas del Mundo, venciendo a potencias como Francia (2010) y Alemania (2018), pero perdiendo o empatando ante oponentes aparentemente más débiles como Túnez (1978) y Angola (2006).

Restan seis meses para que el Tri descifre un enigma tricontinental que no ocurría desde la fase de grupos del Mundial 2006.

En aquella ocasión, el asiático Irán, el africano Angola y el europeo Portugal compartieron primera ronda con México. El camino será similar en 2026, aunque ahora la mayor incógnita proviene del rival del Viejo Continente, que oscila en cuatro estilos a estudiar.

“Sin duda, Dinamarca es el que se le puede complicar más a México por calidad, estilo y talento. Es un equipo que, si vamos jugador por jugador, tiene más talento que cualquiera de los otros tres rivales y el estilo nórdico a México normalmente le cuesta mucho trabajo. Pasó con Suecia en (el Mundial) 2018 y con Noruega en 1994”, señala a El Economista, Martín Del Palacio, periodista deportivo mexicano radicado en Barcelona y editor digital en el sitio de FIFA entre 2005 y 2020.

“Macedonia del Norte es el equipo más flojo de los cuatro con diferencia. Irlanda me parece que tampoco es muy fuerte y el otro favorito es República Checa, una selección con menos talento (que Dinamarca) pero que también es compleja físicamente”.

Por ranking FIFA, Dinamarca sería el rival de mayor prestigio para México en el Mundial, ya que actualmente ocupa el puesto 21. Luego está Corea del Sur en 22, República Checa en 44, Irlanda en 59, Sudáfrica en 61 y Macedonia del Norte en 65.

Pero las inquietudes provienen más del propio equipo mexicano que de sus rivales. Acumula seis partidos sin triunfo contra equipos de dos continentes que estarán en el Mundial: Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, fue mesurado en su análisis de grupo: “No se puede subestimar a nadie ni pensar que por el papel es inferior o superior”, expresó tras el sorteo del 5 de diciembre en Washington.

“Vamos a intentar prepararnos bien, a esperar al rival de Europa en marzo, pero al jugar en casa, estamos con mucha ilusión. La proyección es que vamos por el camino correcto”.

Antecedentes y perfiles

México ya sabe lo que es enfrentar a Sudáfrica y Corea del Sur en Mundiales. Ante el primero, también ocurrió en una inauguración, en 2010, y finalizó en empate. Ante el segundo, fueron dos victorias en fase de grupos (Francia 1998 y Rusia 2018).

En cuanto al rival europeo, Irlanda es el único de los cuatro contendientes que ya enfrentó al Tri en una Copa del Mundo. Fue triunfo mexicano en la fase de grupos de 1994.

México venció a Checoslovaquia en 1962, consiguiendo su primer triunfo en un Mundial, pero no ha enfrentado a República Checa como nación independiente en dicho evento. Tampoco hay registros contra Dinamarca ni Macedonia del Norte.

De los conocidos, Corea del Sur es el que se vislumbra con mayor potencial: “Sudáfrica es un equipo muy físico, con jugadores de buena talla y que ha tenido buenos resultados últimamente. Tiene potencia, velocidad y su plantel está basado en la liga local, pero no es una selección de enorme talento, técnicamente les cuesta y va a ser un partido complicado por lo físico (…) Corea es otra cosa: es un equipo muy técnico y rápido aunque no pasa por su mejor momento”, describe Del Palacio.

Corea del Sur se ha erigido como uno de los máximos exponentes de Asia, siendo su selección más recurrente en Mundiales con 11 participaciones consecutivas desde 1986; su máximo alcance fue el polémico cuarto lugar como local en 2002.

Son Heung Min sigue siendo su máximo estandarte y llegará con 34 años al Mundial. Pero en Sudáfrica no hay algún perfil que se le parezca, ya que la base de seleccionados proviene de su liga local.

En 24 partidos dirigidos con México desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, Aguirre no ha enfrentado a una selección africana. Con Corea del Sur sí hubo un experimento reciente, en la Fecha FIFA de septiembre de 2025 y concluyó 2-2.

“Obviamente ese partido va a servir. Corea utilizó a varios suplentes y México también, así que no es una referencia exacta e inmediata pero con eso Aguirre estudiará más a su rival, un equipo que sin ser tan potente como en 2022 ni mucho menos en 2018 con un grupo tan difícil va a ser complicado, pero tampoco un rival durísimo”.

--¿Qué estrategia debe seguir Aguirre para los próximos meses?

--“No creo que haya mucho que cambiar. Los amistosos están prácticamente establecidos, faltan algunos en junio y espero que sean con equipos de características similares a los que enfrentará. Creo que la concentración que va a hacer la selección con jugadores de Liga MX antes del Mundial, durante varias semanas, va a ser muy positiva, siendo una ventaja contra otras selecciones. Pero el trabajo ya está hecho, no hay mucho que cambiar ni estrategia que hacer, lo que queda es simplemente tener una buena preparación”, responde el periodista.

México no ha finalizado como líder de grupo en un Mundial desde 2002, cuando superó a Italia, Croacia y Ecuador precisamente con Javier Aguirre como entrenador. No obstante, el resultado fue el mismo: eliminado en octavos de final por Estados Unidos.

El Tri necesita volver a ser líder de grupo después de 24 años para asegurar su llave de dieciseisavos de final y potencialmente octavos en la Ciudad de México. En caso de calificar como segundo jugaría en Los Ángeles en dieciseisavos y en caso de avanzar como tercero lo haría en Nueva Inglaterra, Estados Unidos.