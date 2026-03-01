Liga MX: ¿Cuándo se jugarán los partidos suspendidos del Clausura 2026 tras la violencia en Jalisco?

La violencia registrada en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo encendió alertas de seguridad en la región; también impactó directamente en el calendario del futbol mexicano.

Algunos partidos del Clausura 2026 tuvieron que ser suspendidos por recomendación de las autoridades locales y, aunque poco a poco se reanudan las actividades, aún quedan fechas por definirse.

Querétaro vs. Juárez, sin nueva fecha oficial

El encuentro entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, fue suspendido el domingo 22 de febrero por motivos de seguridad en el país.

Hasta ahora, la Liga MX no ha anunciado oficialmente el día ni el horario en que se reprogramará el partido.

La recomendación para la afición es mantenerse atenta a los canales oficiales tanto de la liga como de los clubes involucrados, donde se dará a conocer la actualización en cuanto exista una determinación formal.

La reprogramación dependerá principalmente de la disponibilidad de calendario, considerando que el torneo ya avanza hacia la mitad de su fase regular y que en marzo comienzan a apretarse las fechas por compromisos internacionales, la fecha FIFA y ajustes logísticos.

El Clásico Nacional Femenil ya tiene nueva fecha

A diferencia del caso en la rama varonil, la Liga MX Femenil sí confirmó la reprogramación de uno de sus encuentros más relevantes.

El Clásico Nacional Femenil entre Club Guadalajara y Club América, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, se jugará el próximo 10 de marzo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

El partido originalmente estaba programado para el 22 de febrero a las 17:00 horas, pero fue pospuesto luego de que autoridades locales emitieran una alerta de seguridad en distintos municipios cercanos a Guadalajara. En esos momentos se pidió a la población permanecer en sus hogares debido a diversos incidentes violentos en el estado.

Además, la liga informó que el duelo entre Guadalajara y FC Juárez de la Jornada 11 también fue ajustado en el calendario y se disputará el lunes 20 de abril a las 19:00 horas.