¿Quién es la mexicana incluida en la lista de las mujeres más buscadas por la DEA?

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la Drug Enforcement Administration (DEA), mantiene a la mexicana Alma Nelly Del Rio Pompa en su listado de mujeres más buscadas por presuntos delitos federales relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la ficha difundida por la agencia estadounidense, Del Rio Pompa, también identificada con los alias “Lica”, “La Licenciada” y “La Lic”, es requerida por el delito de conspiración, tipificado en el Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 846 (21 USC 846), que sanciona acuerdos para cometer delitos relacionados con drogas. Señalada por conspiración en materia de drogas

La orden de búsqueda está bajo jurisdicción del distrito de San Antonio, Texas, y la DEA advierte que la mujer debe ser considerada “armada y peligrosa”.

Según los datos oficiales:

Año de nacimiento: 1966

Estatura: 5 pies 5 pulgadas (aproximadamente 1.65 metros)

Peso: 150 libras (alrededor de 68 kilogramos)

Cabello: Café

Ojos: Cafés

Último domicilio conocido: Monterrey, México

NCIC: W-480961472

La alerta de “armed and dangerous” implica que las autoridades consideran que podría portar armas o representar un riesgo para quien intente detenerla.

¿Qué implica el cargo bajo 21 USC 846?

El artículo 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos establece sanciones para cualquier persona que conspire para cometer delitos previstos en las leyes federales de sustancias controladas. No se requiere que el delito se haya consumado; basta con la existencia de un acuerdo para llevarlo a cabo.

Hasta el momento, la DEA no ha detallado públicamente mayores elementos sobre la estructura criminal a la que presuntamente estaría vinculada.

La inclusión de Del Rio Pompa en esta lista coloca su caso dentro de los objetivos prioritarios de la agencia antidrogas estadounidense, que suele ofrecer recompensas o difundir fichas internacionales para facilitar su localización y captura.