Policía detiene a organizador de visita de Messi a India tras disturbios de aficionados

La gira de Lionel Messi por la India comenzó de forma caótica el sábado, cuando los aficionados lanzaron objetos, arrancaron asientos e invadieron el terreno de juego del estadio Salt Lake de Calcuta, después de que el astro argentino del fútbol solo hiciera una breve aparición en un evento para el que se debía contar con entrada.

Satadru Dutta, principal organizador del evento, ha sido detenido por la policía, informó Rajeev Kumar, director general de la policía de Bengala Occidental.

Messi tenía programada una visita de 45 minutos al estadio, pero su aparición duró solo 20 minutos. Las entradas para el acto tenían un precio de unas 3,500 rupias (38.65 dólares) -más de la mitad de los ingresos semanales medios en India-, pero un aficionado dijo que había pagado 130 dólares.

Los aficionados presentes en el estadio de Salt Lake, en la capital del estado oriental de Bengala Occidental, arrojaron al campo asientos arrancados y otros objetos, mientras que varias personas treparon a una valla que rodeaba el campo y lanzaron objetos.

"No puedo creer que haya habido tanta mala gestión", dijo Eddie Lal Hmangaihzuala, que había viajado casi 1,500 kilómetros desde Mizoram durante dos días para asistir al acontecimiento. "Messi se marchó rápidamente, creo que se sentía inseguro. Apenas pude verle", dijo a Reuters.

Los organizadores de la gira no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios.

"Ya hemos detenido al principal organizador", dijo Rajeev Kumar a periodistas. "Estamos tomando medidas para que esta mala gestión no quede impune.

"Ya se ha comprometido por escrito a que las entradas vendidas para el evento sean reembolsadas", añadió.

JEFA DE MINISTROS PIDE DISCULPAS, ORDENA INVESTIGACIÓN

Messi se encuentra en la India como parte de una gira durante la cual tiene previsto asistir a conciertos, clínicas de fútbol para jóvenes y un torneo de pádel, así como presentar iniciativas benéficas en actos en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió disculpas a Messi y ordenó una investigación del incidente.

"Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se ha visto hoy en el estadio Salt Lake", publicó en X Banerjee, que se dirigía al acto cuando se desató el caos.

"Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus seguidores, por el desafortunado incidente", añadió.

Dijo que iba a constituir un comité para llevar a cabo una investigación detallada sobre el incidente, asignar responsabilidades y recomendar medidas para prevenir este tipo de sucesos en el futuro.

Los estados de Bengala Occidental, Kerala y Goa cuentan desde hace tiempo con un gran número de seguidores futbolísticos en una India cuyo principal deporte es el críquet.

En el estadio Salt Lake se han producido múltiples incidentes de disturbios entre hinchas, incluido un partido del derbi de Calcuta entre el East Bengal y el Mohun Bagan en 2012, que fue terminado después de que un ladrillo lanzado desde las gradas golpeara a un jugador, hiriéndole de gravedad.

El exastro argentino Diego Armando Maradona visitó Calcuta en dos ocasiones, y en 2017 inauguró allí una estatua suya sosteniendo la Copa Mundial en presencia de miles de aficionados.

Messi, que capitaneó a Argentina por primera vez en un partido amistoso en el estadio de Salt Lake en una victoria por 1-0 frente Venezuela en 2011, inauguró virtualmente una estatua de 70 pies de él mismo en Calcuta más temprano el sábado.