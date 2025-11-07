Buscar
Jornada 17 Liga MX: hora y dónde ver todos los partidos del Apertura 2025 ¿Quién se queda con el liderato?

Cruz Azul, América, Tigres y Toluca pelean por el liderato, mientras Pumas, Santos, Atlas y Querétaro buscan un lugar en el Play-In. Consulta cuándo y dónde ver cada juego del cierre de la fase regular.

main image

Foto: Cuenta X Liga MX BBVA

Redacción El Economista

La fase regular del Apertura 2025 llega a su fin con una Jornada 17 de la Liga MX cargada de presión, cuentas pendientes y escenarios cruzados. 

Cuatro equipos estarán peleando por el liderato: Cruz Azul, Toluca, América y Tigres, mientras que el último boleto al Play-In también está abierto entre Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa.

Del 7 al 8 de noviembre, cada partido tendrá implicaciones directas para la Liguilla, el goleo, la Regla de Menores o el acomodo en la tabla general. Esta es la guía completa para no perderte ningún duelo.

Partidos Viernes 7 de noviembre

  • Juárez vs Querétaro

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Hora: 19:00

Dónde ver: Canal 7, Tubi,  Caliente TV

  • Xolos vs Atlas

Estadio: Caliente

Hora: 21:00

Dónde ver: FOX Sports, Caliente TV, Caliente Streaming

  • Mazatlán vs Necaxa

Estadio: El Encanto

Hora: 21:00

Dónde ver: Canal 7, Tubi, Caliente TV

Partidos Sábado 8 de noviembre

  • Tigres vs Atlético de San Luis

Estadio: Universitario

Hora: 17:00

Dónde ver: Canal 7 , Caliente TV, Tubi

  • Chivas vs Monterrey

Estadio: Akron

Hora: 17:07

Dónde ver: Prime Video

  • León vs Puebla

Estadio: Nou Camp

Hora: 19:00

Dónde ver: Caliente TV, FOX Sports

  • Toluca vs América

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 19:00

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

  • Cruz Azul vs Pumas

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:05

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

  • Santos vs Pachuca

Estadio: TSM Corona

Hora: 17:00 (último duelo de la jornada)

Dónde ver: VIX

Lo que está en juego

El liderato general

Cruz Azul llega como líder con 35 puntos, seguido de Toluca y América (34) y Tigres (33). La Máquina asegura el primer lugar ganando; si empata o pierde, abre la puerta a los perseguidores.

Último boleto directo a Liguilla

Chivas necesita un punto ante Monterrey o que Juárez no gane para mantenerse entre los primeros seis. Bravos aún sueña con meterse directo si gana y se combinan resultados.

Play-In y eliminación

Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa aún aspiran a entrar al repechaje. Juárez, Tijuana y Pachuca ya están dentro del Play-In; León, Mazatlán y Puebla están eliminados.

Otros factores clave

  • Regla de Menores: Cruz Azul requiere 2.2 minutos y Monterrey 28.2 para evitar sanciones.
  • Goleo individual: Armando González (Chivas, 11 goles) busca superar registros históricos y asegurar el título.
  • Gignac, de Tigres, está a un gol de igualar a Sergio Lira como noveno máximo anotador del futbol mexicano.

