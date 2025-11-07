Lectura 3:00 min
Jornada 17 Liga MX: hora y dónde ver todos los partidos del Apertura 2025 ¿Quién se queda con el liderato?
Cruz Azul, América, Tigres y Toluca pelean por el liderato, mientras Pumas, Santos, Atlas y Querétaro buscan un lugar en el Play-In. Consulta cuándo y dónde ver cada juego del cierre de la fase regular.
La fase regular del Apertura 2025 llega a su fin con una Jornada 17 de la Liga MX cargada de presión, cuentas pendientes y escenarios cruzados.
Cuatro equipos estarán peleando por el liderato: Cruz Azul, Toluca, América y Tigres, mientras que el último boleto al Play-In también está abierto entre Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa.
Del 7 al 8 de noviembre, cada partido tendrá implicaciones directas para la Liguilla, el goleo, la Regla de Menores o el acomodo en la tabla general. Esta es la guía completa para no perderte ningún duelo.
Partidos Viernes 7 de noviembre
- Juárez vs Querétaro
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Hora: 19:00
Dónde ver: Canal 7, Tubi, Caliente TV
- Xolos vs Atlas
Estadio: Caliente
Hora: 21:00
Dónde ver: FOX Sports, Caliente TV, Caliente Streaming
- Mazatlán vs Necaxa
Estadio: El Encanto
Hora: 21:00
Dónde ver: Canal 7, Tubi, Caliente TV
Partidos Sábado 8 de noviembre
- Tigres vs Atlético de San Luis
Estadio: Universitario
Hora: 17:00
Dónde ver: Canal 7 , Caliente TV, Tubi
- Chivas vs Monterrey
Estadio: Akron
Hora: 17:07
Dónde ver: Prime Video
- León vs Puebla
Estadio: Nou Camp
Hora: 19:00
Dónde ver: Caliente TV, FOX Sports
- Toluca vs América
Estadio: Nemesio Diez
Hora: 19:00
Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX
- Cruz Azul vs Pumas
Estadio: Olímpico Universitario
Hora: 21:05
Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX
- Santos vs Pachuca
Estadio: TSM Corona
Hora: 17:00 (último duelo de la jornada)
Dónde ver: VIX
Lo que está en juego
El liderato general
Cruz Azul llega como líder con 35 puntos, seguido de Toluca y América (34) y Tigres (33). La Máquina asegura el primer lugar ganando; si empata o pierde, abre la puerta a los perseguidores.
Último boleto directo a Liguilla
Chivas necesita un punto ante Monterrey o que Juárez no gane para mantenerse entre los primeros seis. Bravos aún sueña con meterse directo si gana y se combinan resultados.
Play-In y eliminación
Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa aún aspiran a entrar al repechaje. Juárez, Tijuana y Pachuca ya están dentro del Play-In; León, Mazatlán y Puebla están eliminados.
Otros factores clave
- Regla de Menores: Cruz Azul requiere 2.2 minutos y Monterrey 28.2 para evitar sanciones.
- Goleo individual: Armando González (Chivas, 11 goles) busca superar registros históricos y asegurar el título.
- Gignac, de Tigres, está a un gol de igualar a Sergio Lira como noveno máximo anotador del futbol mexicano.