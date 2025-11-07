Lectura 4:00 min
Clima del 7 al 9 de noviembre: habrá frente frío y lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas
El SMN informó que el fin de semana iniciará con lluvias aisladas en el sureste, pero culminará con el paso de un frente frío que traerá bajas temperaturas, evento de “Norte” y lluvias intensas en los estados del Golfo y el Istmo de Tehuantepec.
Este fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de noviembre estará marcado por dos escenarios distintos: lluvias en el sur y sureste del país, y el ingreso de un nuevo frente frío que traerá descenso de temperatura y rachas de viento al norte y noreste.
Desde el viernes, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y un canal de baja presión mantendrán nublados y precipitaciones en la Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco y estados del Pacífico sur.
Para el domingo, el avance del frente frío y su masa de aire polar generarán cambios más drásticos: lluvias fuertes, evento de “Norte”, descenso térmico y vientos intensos en varias regiones.
Viernes: lluvias aisladas y ambiente caluroso
Para este 7 de noviembre persistirá un canal de baja presión y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la Península de Yucatán y el sureste del país.
Esto generará chubascos y lluvias dispersas en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá un clima estable, con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvia.
Las temperaturas continuarán elevadas durante el día, con máximas de 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y Pacífico sur. Sin embargo, al amanecer, las zonas montañosas del centro y norte del país registrarán temperaturas frías, con valores cercanos a los 0 °C en entidades como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y zonas altas de la Ciudad de México.
Sábado: se aproxima un nuevo frente frío
El sábado comenzará a cambiar el panorama. Un nuevo frente frío, acompañado de una vaguada polar, ingresará por la frontera norte del país, lo que ocasionará vientos fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un ligero descenso de temperatura hacia la noche.
En el sur y sureste continuarán las lluvias, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, aunque de menor intensidad que el domingo. El ambiente seguirá caluroso durante el día en gran parte del territorio, especialmente en el litoral del Pacífico.
Domingo: llegan el frío, las lluvias fuertes y el evento de “Norte”
El domingo será el día con condiciones más severas. El frente frío se extenderá sobre el noreste, oriente y sureste de México. Su masa de aire ártica provocará un marcado descenso de temperatura, sobre todo en los estados del norte, noreste y zonas altas del centro del país.
En sierras de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas de entre -10 y -5 °C, mientras que en el Valle de México y estados del centro los amaneceres estarán entre 0 y 5 °C.
Este sistema generará lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Campeche. En la Península de Yucatán también se prevén lluvias y rachas de viento moderado.
Además, se activará un evento de “Norte”, con vientos de entre 60 y 80 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con oleaje elevado y posibles afectaciones marítimas.
En estados del altiplano como Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato también se esperan rachas superiores a los 60 km/h.
Recomendaciones
- Extremar precaución por viento, oleaje y posibles inundaciones en costas del Golfo y sureste.
- Abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperatura en el norte, centro y altiplano.
- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
- Seguir avisos oficiales del SMN y autoridades de protección civil.