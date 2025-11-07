Clima del 7 al 9 de noviembre: habrá frente frío y lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Este fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de noviembre estará marcado por dos escenarios distintos: lluvias en el sur y sureste del país, y el ingreso de un nuevo frente frío que traerá descenso de temperatura y rachas de viento al norte y noreste.

Desde el viernes, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y un canal de baja presión mantendrán nublados y precipitaciones en la Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco y estados del Pacífico sur.

Para el domingo, el avance del frente frío y su masa de aire polar generarán cambios más drásticos: lluvias fuertes, evento de “Norte”, descenso térmico y vientos intensos en varias regiones.

Viernes: lluvias aisladas y ambiente caluroso

Para este 7 de noviembre persistirá un canal de baja presión y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la Península de Yucatán y el sureste del país.

Esto generará chubascos y lluvias dispersas en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá un clima estable, con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvia.

Las temperaturas continuarán elevadas durante el día, con máximas de 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y Pacífico sur. Sin embargo, al amanecer, las zonas montañosas del centro y norte del país registrarán temperaturas frías, con valores cercanos a los 0 °C en entidades como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y zonas altas de la Ciudad de México.

Sábado: se aproxima un nuevo frente frío

El sábado comenzará a cambiar el panorama. Un nuevo frente frío, acompañado de una vaguada polar, ingresará por la frontera norte del país, lo que ocasionará vientos fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un ligero descenso de temperatura hacia la noche.

En el sur y sureste continuarán las lluvias, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, aunque de menor intensidad que el domingo. El ambiente seguirá caluroso durante el día en gran parte del territorio, especialmente en el litoral del Pacífico.

Domingo: llegan el frío, las lluvias fuertes y el evento de “Norte”

El domingo será el día con condiciones más severas. El frente frío se extenderá sobre el noreste, oriente y sureste de México. Su masa de aire ártica provocará un marcado descenso de temperatura, sobre todo en los estados del norte, noreste y zonas altas del centro del país.

En sierras de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas de entre -10 y -5 °C, mientras que en el Valle de México y estados del centro los amaneceres estarán entre 0 y 5 °C.

Este sistema generará lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Campeche. En la Península de Yucatán también se prevén lluvias y rachas de viento moderado.

Además, se activará un evento de “Norte”, con vientos de entre 60 y 80 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con oleaje elevado y posibles afectaciones marítimas.

En estados del altiplano como Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato también se esperan rachas superiores a los 60 km/h.

Recomendaciones

Extremar precaución por viento, oleaje y posibles inundaciones en costas del Golfo y sureste.

Abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperatura en el norte, centro y altiplano.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.