Lectura 2:00 min
McLaren es el auto invencible de F1, reitera su corona
El Campeón Mundial de Constructores es de color naranja por décima vez en la historia del equipo, que logró su segundo bicampeonato.
McLaren le tendrá un aprecio especial al circuito de Singapur, porque ahí estampó su décimo título en el Campeonato Mundial de Constructores. A falta de tres carreras sprint y seis Grandes Premios, el equipo con sede en Woking puede confirmar su triunfo con seguridad, porque en realidad, no han dejado de ser los mejores en la temporada.
“El coche fue rápido y ganamos el Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo. Fue una carrera difícil”, dijo Lando Norris que finalizó en tercer sitio, después de Max Verstappen (segundo) y George Russell (primero).
“Lo di todo y me acerqué, pero Max no cometió ningún error hoy. Hubo algunos momentos en los que estuvimos codo con codo y tuvimos una buena batalla. Me hubiera encantado adelantar y presionar a George, pero las oportunidades eran muy limitadas en este circuito”, amplió.
McLaren supo construirse de nuevo desde el 2024, año en el que amplió su ventaja con un coche dominante que permitió a los pilotos mantener sus neumáticos durante más tiempo. La escudería naranja arrasó en 2025, ganando 12 de las primeras 15 carreras, convirtiendo el título en casi una formalidad.
Lando y Oscar Piastri suman 12 victorias en Grandes Premios entre ambos en lo que va de temporada, pero más allá de su ritmo ganador, ambos han suscrito la forma en que se ha gestionado el equipo.
El resultado en Singapur es un récord para el equipo de 28 podios (hasta la fecha) y un título de Constructores que los coloca en el segundo puesto de la lista histórica, superando a Williams, que los igualaba con nueve campeonatos.
El equipo buscará ahora su primer título de Pilotos desde el memorable éxito de Lewis Hamilton en 2008 antes de intentar dominar el nuevo reglamento técnico de 2026.
McLaren ha conseguido dos campeonatos de equipos consecutivos por primera vez desde su racha ganadora entre 1988 y 1991.
Campeonato de Constructores:
- MCLAREN 650
- MERCEDES 325
- FERRARI 300
- RED BULL 290
- WILLIAMS 102
- WILLIAMS 102
- RACING BULLS 72
- ASTON MARTIN 66
- SAUBER 55
- HAAS 46
- ALPINE 20
Campeonato de Pilotos:
- PIASTRI 336
- NORRIS 314
- VERSTAPPEN 273
- RUSSELL 237
- LECLERC 173
- HAMILTON 127
- ANTONELLI 88
- ALBON 70
- HADJAR 39
- HULKENBERG 37
- ALONSO 34
- SAINZ 32
- STROLL 32
- LAWSON 30
- OCON 28
- GASLY 20
- TSUNODA 20
- BORTOLETO 18
- BEARMAN 18
- COLAPINTO 0