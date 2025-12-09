‘Isackstappen’: la combinación para el regreso a casa Red Bull Racing

Red Bull Racing vuelve a sí mismo. Después de un año con un solo guerrero en el campo de batalla, Max Verstappen, cierran filas al interior y confían en su esencia para intentar recuperar territorio en la nueva etapa de la Fórmula 1 2026.

Max Verstappen se echó al hombro a todo el equipo, consiguió en el Gran Premio de Abu Dhabi su victoria 71 en el máximo circuito y se quedó a dos puntos de su quinto título mundial consecutivo. A Lando Norris le bastó el tercer puesto del podio árabe para terminar con el dominio Red Bull y subir a McLaren al nuevo gobierno de Pilotos de F1.

La semana previa a la última carrera del año en el circuito de Yas Marina, Red Bull confirmó su nueva apuesta. Eligió al piloto francés Isack Hadjar, proveniente de Racing Bulls (escudería hermana) y graduado del Programa Junior de Red Bull. A sus 21 años, Isack será el séptimo piloto que deberá acelerar para alcanzar la maestría de Max, aunque en su historial no hay un respaldo de experiencia en F1. Compitió en F2, F3, F4, siendo constante y competitivo en su trayectoria juvenil.

Red Bull no quiere fichajes externos y ahora queda por verse si el decimonoveno piloto que logró el ascenso a la F1 a través del programa junior de Red Bull puede forjar una larga trayectoria.

“Las actuaciones de Isack Hadjar convencieron, además como parte del programa Junior, era el idóneo para llevarlo. Necesitaban darle nuevamente el peso que tenía su programa Junior y en este momento, están regresando. Liam Lawson también era del programa Junior y Tsunoda, por supuesto y era uno de los más brillantes del programa. Gabriel Bortoleto ganó el campeonato en Fórmula 2 el año 2024 e Isack quedó subcampeón a pesar de que Hadjar ganó más carreras”, dijo a El Economista, Marco Tolama, especialista en automovilismo y fundador de Auto y Pista.

El movimiento de Red Bull en el tablero de la parrilla es fiel a su estrategia de marketing, posicionando a la marca especialista en estilo de vida y bebidas energéticas. En la transmisión del GP de Abu Dhabi se comentó que la escudería está entre las tres que más artículos vendió a los fans esta temporada.

Isack Hadjar.

Alberto Tello de Meneses, consultor en comunicación estratégica, marketing e imagen pública, acreditado por la FIA para diversos eventos del deporte motor opina para este medio que “Red Bull ha sorprendido durante dos décadas a los gigantes históricos de la industria automotriz. Pocas marcas imaginaban que una empresa cuyo negocio principal son las bebidas energéticas pudiera diseñar autos capaces de derrotar sistemáticamente a fabricantes con décadas de ingeniería detrás, y aun así Red Bull ha ganado campeonatos en ocho de sus veinte temporadas, una efectividad extraordinaria. Ese logro no proviene de un linaje industrial, sino de la capacidad de combinar talento técnico, lectura del reglamento y un proyecto deportivo alineado con su filosofía original: crear pilotos dentro de su propia academia y construir historias alrededor de ellos, en lugar de contratar a los nombres más caros del mercado”.