Mundial 2026: Messi, Haaland o Kane, una estrella dirá adiós este sábado

El Mundial de 2026 completará este sábado sus semifinales, tras las inscripciones de Francia y España, al altísimo costo de despedir al menos a una de sus estrellas: Lionel Messi, Harry Kane o Erling Haaland.

Como mínimo uno de los tres cracks empacará las maletas al final de la jornada, que comenzará con la pugna entre Noruega e Inglaterra en Miami y culminará en Kansas City (01H00 GMT del domingo) con la batalla entre Argentina y Suiza.

Uno de los dos centrodelanteros que siguen la pista goleadora de Messi y Kylian Mbappé pondrá fin a su aventura norteamericana en la llamada Capital del Sol, el hogar del astro argentino desde que abandonó el fútbol europeo en 2023 para impulsar el "soccer".

Haaland, autor de siete goles, y Kane, de seis, están llamados a protagonizar el primer cara a cara entre noruegos e ingleses en la pasarela más prestigiosa del fútbol.

Los Tres Leones han encontrado salvavidas en las botas de Kane y de Jude Bellingham, autores entre los dos de diez de los once tantos ingleses, pero su defensa ha dado pocas garantías al encajar una diana por cotejo.

Aparte de la amenaza nórdica, el seleccionador Thomas Tuchel sufre para encontrar un ocupante para el puesto de lateral derecho, después de la expulsión de Jarell Quansah en el duelo de octavos ante México (3-2) y los problemas físicos de Reece James.

El desafío del campeón

Para algunos una muestra de sinceridad, para otros un juego psicológico, Haaland consideró que los inventores del balompié son los favoritos para matricularse a su primera semifinal desde 2018.

Pero los Vikingos, de regreso a un Mundial tras una ausencia de 28 años, tienen suficientes argumentos para batir el martillo: eliminaron 2-1 al Brasil de Carlo Ancelotti en la ronda anterior.

En su primera cita mundialista, el gigante de 25 años marcó un doblete para clasificar a su país por primera vez a unos cuartos y quedar a una diana de las ocho anotaciones de Messi y Mbappé.

"Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo", destacó Kane el viernes.

Sabedor de quién será su rival el miércoles en Atlanta, Argentina saldrá al ruedo después de protagonizar una remontada de antología frente al Egipto (3-2) de Mo Salah.

La Albiceleste, que ha sufrido muchísimo más de lo pensado en la defensa del título ganado en 2022, se sobrepuso a un 2-0 en contra y a un penal desperdiciado por Messi cuando el juego iba 1-0.

"A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura, pero mientras él quiera va a ser el mejor", destacó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre el Diez.

Una semi soñada

La actuación ante los Faraones fue un mensaje de los campeones defensores de que cuando les falte fútbol acudirán al coraje, un arma que pueden necesitar para doblar las rodillas de una Suiza que sorprendió en penales a Colombia.

"De verdad tienes que llevar tus límites al máximo si quieres vencer a Argentina", dijo el capitán suizo, Granit Xhaka.

La Nati, que esperó 72 años para volver a cuartos, pasó el escollo cafetero a pesar de la baja por lesión de Johan Manzambi.

La joya de 20 años tampoco estará contra los argentinos, únicos capaces de romper el monopolio europeo en Estados Unidos.

El cuadro se definirá un día después de que España (2-1) selló el pasaporte de salida de los belgas Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku.

En una nueva victoria agónica en Los Ángeles, similar a la que envió a casa al Portugal (1-0) de Cristiano Ronaldo en octavos, la Roja firmó su regreso a una semifinal por primera vez en 16 años.

La última vez que plantó su bandera en esta fase, en Sudáfrica 2010, retornó a casa con su única Copa del Mundo.

¿Su rival por el pase a la final del 19 de julio? Nada menos que la Francia de Mbappé, en un duelo entre titanes que perfectamente podría haber sido la final soñada de Norteamérica 2026.

"Creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo", vaticinó Courtois sobre el choque que tendrá lugar el martes en Arlington, a las afueras de Dallas.