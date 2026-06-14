De la Fuente dice que Lamine jugará ante Cabo Verde pero no será titular

"Está disponible pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló este domingo el seleccionador español Luis de la Fuente sobre la presencia de Lamine Yamal en el debut en el Mundial ante Cabo Verde, el lunes en Atlanta (14H00 GMT).

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, ha llegado fantásticamente, entrenando muy bien, como Nico (Williams) y Víctor (Muñoz). Está disponible, aunque no para comenzar el partido, veremos cómo se desarrolla el partido", dijo De la Fuente.

"Está para jugar mañana sin ningún contratiempo (...) Si no fuera así, ni siquiera se sentaría en el banquillo", añadió en una segunda cuestión sobre el fenómeno de 18 años.

Durante la concentración de España en Chattanooga, Yamal ha estado recuperándose de una lesión muscular en el muslo izquierdo que sufrió en el tramo final de la temporada con el Barcelona. Misma situación para Nico Williams y Víctor Muñoz.

Favoritismo, "un recurso literario":

"Lo del favoritismo es un poco un recurso literario ¿qué significa en el deporte? Te sitúa entre los posibles candidatos, pero solo gana uno... Le doy importancia por el reconocimiento a la trayectoria de unos jugadores con un recorrido excepcional. Nunca había visto un Mundial con tantos candidatos reales a ganarlo".

Cabo Verde: "Os sorprenderá":

"Tienen conceptos tácticos muy definidos, futbolistas con gran físico, muy veloces, fueron capaces de dejar fuera a Camerún. Seguramente será una de las sorpresas del Mundial. Tendremos que sufrir para ganar. El gran público descubrirá mañana lo que puede ser Cabo Verde".

Una familia:

"Es un concepto de unión, de cercanía, de hacer por un familiar todo lo que te pide y más. Somos buena gente, tenemos solidaridad, generosidad y compañerismo, anteponer el bien colectivo. La idea de familia la empezamos a acuñar en la Eurocopa, salió de manera natural, dijimos 'llevamos más tiempo aquí que con nuestra familia...' Y era verdad. Lo que formamos es algo muy potente y es saludable trabajar así. En un vestuario es imprescindible. Por eso somos una gran familia".

Mentalidad ganadora:

"Creo que es una forma de entender la vida, se adquiere en la competición. Hay frases que se dicen por gusto literario, como 'solo vale ganar', en la vida se pierde más que se gana y en el deporte todavía más pero lo importante es el carácter y la actitud, que te acerca a tener más posibilidades de ganar, aunque no te lo asegura. El carácter y la actitud de mis futbolistas lo llevan de serie y es muy positivo para afrontar cualquier competición".

El momento de los centrocampistas:

"Creo que es el mejor centro del campo del mundo. Tenemos al Balón de Oro Rodri, a Zubimendi, Pedri, Fabián, Olmo, Merino, Gavi, Baena... No me quiero olvidar de ninguno. ¿A quién quito? Para que vean el nivel que tenemos, habrá futbolistas que se queden fuera, pero los jugadores comprenden el rol y lo aceptan, es la suerte de esta selección".

El debate de los porteros:

"Son tres porteros excepcionales.... Me encanta que se hable de David Raya, uno de los mejores del mundo, como Joan García y Unai Simón, soy un privilegiado. Es una suerte".

Culminación de su trayectoria:

"Os mentiría si os dijera que esto lo había soñado, soy práctico y cortoplacista, me lo ha enseñado la vida. En la federación he ido quemando etapas, soñaba con hacer las cosas bien en el día a día. Esto demuestra que haciendo las cosas bien y siendo coherente con el trabajo, más veces salen las cosas. Estoy en el mejor momento de mi vida en lo personal y profesional. Seguro de lo que tengo entre manos. Con tranquilidad y mucha calma, estoy muy bien acompañado en este viaje"