España asombra en Turquía y da un paso de gigante hacia el Mundial 2026

Mikel Merino lideró este domingo con un hat-trick la victoria aplastante de España ante Turquía 6-0 en la segunda jornada de la grupo E -que encabeza en solitario- de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Pedri (6, 62) puso la directa rápidamente en el camino hacia la victoria, que Mikel Merino (22, 45+1 y 57) secundó con una pasmosa efectividad de cara la portería turca.

También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de la selección española que cerró Pedri (62) para liderar el grupo E de clasificación europea con seis puntos, tras ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía.

Los pupilos de Luis de la Fuente no sucumbieron ante el ambiente hostil que anunció el centrocampista turco, Arda Güler, jugador del Real Madrid, horas antes del choque.

"Hay mucho que mejorar porque es un equipo que aún puede crecer incluso más allá de mi imaginación. Son insaciables, y ahora ya pensamos en qué debemos hacer para ir a más", declaró De la Fuente en rueda de prensa.

"Conocemos a nuestros jugadores y sabemos que nuestro equipo maneja todos los registros. Y les damos el sistema para que estén cómodos y tienen muy claras las ideas", prosiguió el seleccionador.

El combinado otomano nunca dio síntomas de tener la capacidad de plantar cara a España e intentar arrebatarle el botín de los puntos. Su defensa dejó espacios para que se movieran los jugadores españoles con comodidad.

Pedri, que marcó el primer gol con un excelente disparo cruzado al segundo palo, tomó los mandos de un equipo que sueña con conquistar por segunda vez un mundial después de haberlo hecho en 2010 en Sudáfrica.

Aunque no anotó ningún tanto, Lamine Yamal generó desequilibrio desde la banda. Y un colosal Mikel Merino, con su primer triplete como profesional, llevó en volandas a La Roja.

Mentalizados

La velocidad de juego imprimida por el combinado español resquebrajó las costuras de los turcos, que estuvieron desaparecidos durante todo el encuentro, al tiempo que la anunciada batalla entre Yamal y Güler no fue tan grande ante la diferencia de calidad entre los equipos.

Tras abrir Pedri el marcador, Merino anotó el primero de su cuenta particular con un remate al término de una brillante jugada de equipo que dejó en evidencia a la zaga turca.

La nota negativa fue la lesión de Nico Williams, extremo del Athletic Club, que tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso por molestias en la ingle.

Merino marcó su segundo gol en el tiempo de descuento de la primera mitad tras ser asistido por su antiguo compañero en la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, quien dio tres pases de gol.

Para el cuarto tanto, Yamal asistió a su compañero del Barça, Ferran Torres, y luego cedió el esférico a Merino para que marcara desde lejos y completara así su triplete. Pedri remató la faena con otro zarpazo raso.

"Veníamos mentalizados de que era complicado, que iban a apretar y teníamos que salir fuertes. Hemos dominado para ser superiores y en el descanso el míster nos pidió que siguiésemos con la misma intensidad porque los goles se necesitan. No sabes si te pueden venir bien en el futuro. Hemos mantenido la intensidad como refleja el resultado", señaló Pedri a Televisión Española.

Tensión entre Yamal y Güler

El set propiciado por La Roja caldeó los ánimos. Un frustrado Güler llegó a empujar a Yamal que sonreía mientras ambos se encaraban. De la Fuente terminó por sentar al astro del Barcelona para evitar cualquier incidente.

Con este triunfo, la selección española dio un importante aviso de que pretende presentarse como favorita al Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

"Muy contento por todo. Por ganar, por los seis puntos, la goleada y por el hat-trick. Es el primero de mi carrera. Ante un rival de identidad. Ya se vio en la Eurocopa el nivel que tenían", declaró Merino a Televisión Española.

Preguntado sobre su triplete y octavo gol con la selección, el futbolista dijo que se trata de una faceta que estaba mejorando.

"Parece ser que estando de delantero el año pasado, se me hace más natural. Estoy teniendo la suerte de que entran", afirmó el navarro.