Yamal es baja de España en fecha clave hacia el Mundial

La principal joya del futbol español, Lamine Yamal, se perderá la oportunidad de festejar el pase de su selección al Mundial 2026 en cancha.

El delantero del Barcelona fue dado de baja de la convocatoria de Luis De la Fuente, seleccionador de España, para la última etapa de las eliminatorias europeas (UEFA) rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica en verano de 2026.

A través de un comunicado, la Federación Española de Futbol (RFEF) informó que Lamine Yamal fue “desconvocado” luego de que el cuerpo médico de la selección se diera cuenta de que incurrió en un tratamiento sin su autorización.

“Los servicios médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer, en el inicio de la concentración oficial con la selección, que el jugador había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis. Dicho procedimiento se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección”.

Yamal fue parte de los 26 convocados por De la Fuente para enfrentar como visitante a Georgia el sábado 15 de noviembre y como local a Turquía el martes 18.

España necesita vencer a Georgia y esperar que Turquía pierda o empate para asegurar su boleto al Mundial 2026 este fin de semana. De todos modos, el pase depende de ellos mismos. Con dos victorias e incluso con un triunfo y un empate de aquí al martes, el boleto será suyo.

Pero ahora Yamal, quien hace unos días fue nombrado por el Observatorio de Futbol de CIES como el futbolista más valioso del mundo con 360 millones de euros, será el gran ausente, luego de la falta de comunicación entre la RFEF y el club Barcelona.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la RFEF ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, finalizó el comunicado.

Jorge De Frutos, delantero del Rayo Vallecano, fue convocado en lugar de Lamine Yamal para la última Fecha FIFA de 2025, en la que España busca asegurar su decimotercera participación consecutiva en la máxima competencia de selecciones.

“Hay procedimientos que se realizan fuera del control de la federación”, mencionó Luis De la Fuente unas horas después del anuncio. “Eso es lo que ocurre y tenemos que aceptarlo. Nunca he vivido algo así antes. No creo que sea normal, nos ha sorprendido a todos”.

Yamal acumula 23 partidos con la selección mayor de España desde que debutó en septiembre de 2023 con 16 años. En la gestión de Luis De la Fuente, es el quinto jugador con más minutos (1,715), además de registrar un aporte de seis goles y 13 asistencias.

Sin embargo, el joven prodigio se ausentó también por lesión de la Fecha FIFA de octubre, en la que España derrotó a Georgia y Bulgaria para mantenerse en la cima del Grupo E de las eliminatorias europeas.

La reciente situación causó rumores sobre una posible relación rota entre la RFEF y el Barcelona, algo que Luis De la Fuente no percibe de esa forma.

“Por supuesto que siempre existe diálogo. En el pasado quizás hayan cargado las tintas con algunas actuaciones de la federación, que nunca ha sido alejada del concepto del diálogo. Siempre hemos sido transparentes y creo una vez más que una buena comunicación, información y disposición por parte de todos facilita todos estos procesos”.

España tampoco contará en esta Fecha FIFA con Nico Williams, compañero de Lamine Yamal en la delantera y con quien formó una dupla letal para ganar la Eurocopa 2024 y el subcampeonato de la Liga de Naciones UEFA 2025.