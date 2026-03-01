Flavio Cobolli debuta a Italia en la cima del Abierto Mexicano de Tenis

El tenis italiano está en apogeo en años recientes gracias a sus campeonatos en Juegos Olímpicos, Billie Jean King Cup, Copa Davis y, a nivel individual, con jugadores como Jannik Sinner y Jasmine Paolini brillando en Grand Slams.

Sólo había una plaza en la que le faltaba escribir su nombre con letras de oro, el Abierto Mexicano de Tenis (AMT), que pertenece a la categoría 500 del ATP Tour, pero a partir de 2026 eso es misión cumplida.

Flavio Cobolli se convirtió en el primer italiano en ganar el AMT después de 33 ediciones. Lo consiguió tras superar en 2 horas con 9 minutos al estadounidense Frances Tiafoe en sets corridos (7-6, 6-4) en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

“Cuando era pequeño, soñaba con esto, este tipo de torneos y jugar en la pista central con la gente animándome. Estoy muy orgulloso, no sólo por mí, sino también por la gente que trabaja conmigo, mi padre, mi familia y el resto del equipo”, expresó el campeón del AMT 2026.

Cobolli aterrizó en el torneo mexicano como número 20 del ranking mundial y, por tanto, era el quinto mejor sembrado, detrás de Alejandro Davidovich Fokina (15), Casper Ruud (13), Alex De Miñaur (6) y Alexander Zverev (4).

Poco a poco fue sorprendiendo, al mismo tiempo en que los primeros cuatro sembrados se cayeron antes de llegar a cuartos de final.

El mexicano Rodrigo Pacheco fue la primera víctima de Cobolli en dos emocionantes tiebreaks. En segunda ronda eliminó al checo Dalibor Svrcina en sets corridos (6-4, 6-4) y en cuartos de final al chino Yibing Wu de la misma manera (7-6, 6-1).

El único que pudo arrebatarle un set durante la semana fue el serbio Miomir Kecmanovic, dejando el marcador en 7-6, 3-6, 6-4 en semifinales. Kecmanovic venía inspirado por eliminar al mejor sembrado, el alemán Zverev, en segunda ronda.

Sin embargo, Cobolli mantuvo su nivel durante los cinco partidos para alzar el título. En la final también se impuso por dos mangas a Tiafoe, con quien tenía historial negativo de dos derrotas (en cuartos de final de Delray Beach 2024 y en octavos de Washington 2025).

“Por táctica, presencia, energía y mentalidad, creo que merezco este partido. Estoy muy contento de alcanzar mi mejor ranking a partir de ahora. Voy a disfrutar de esto con todo el equipo para volver con mucha energía a Indian Wells”, describió el italiano.

Esta fue apenas la cuarta final de singles del ATP Tour para Flavio Cobolli, nacido en Florencia el 6 de mayo de 2002.

Inició su currículum en finales perdiendo el ATP 500 de Washington 2024 ante Sebastian Korda, pero se repuso con títulos en el ATP 250 de Rumania 2025 ante Sebastián Báez y en el ATP 500 de Hamburgo 2025 ante Andrey Rublev. La tercera estrella llegó en Acapulco 2026 con un significado especial para su país.

El AMT se empezó a disputar en 1993 y ningún italiano había llegado a la final de singles varonil. En la rama femenil, que se disputó entre 2001 y 2020, Flavia Pennetta y Sara Errani ya habían conseguido dos títulos cada una.

Además de ese legado nacional, Cobolli recibió un incentivo personal en el ranking. La semana entrante, en la que arrancará su participación en el Masters 1000 de Indian Wells, aparecerá como el decimoquinto mejor tenista del mundo, siendo esta la posición más alta en su trayectoria.

De esta forma, Cobolli logrará que Italia tenga tres tenistas en el top 15 varonil, incluyendo a Jannik Sinner (2) y Lorenzo Musetti (5). Ningún otro país tiene esa cantidad.

La recompensa de Cobolli en Acapulco no fueron sólo 500 puntos en el ranking, sino 461,835 dólares de bolsa que le permitirán rebasar los 5.8 millones de premio durante su carrera en el ATP Tour.

Frances Tiafoe, con el subcampeonato, recibió 330 puntos para el ranking y 248,480 dólares, según cifras oficiales del torneo.

Este fue el primer título de Cobolli en superficie dura, misma en la que se disputarán los próximos Masters 1000, tanto en Indian Wells como en Miami.

Otro dato a resaltar, según estadísticas de ATP, es que Cobolli se convirtió en el campeón más joven del AMT en una década. El austriaco Dominic Thiem ostentaba ese logró con 22 años en 2016; el italiano lo logró en 2026 con 23.

CAMPEONES DEL AMT EN ESTA DÉCADA: