Fantasía de un Masters ATP continúa en Acapulco

Acapulco, Gro.- El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) está festejando su aniversario 32 con destellos en varios aspectos. Entre los más destacados están una bolsa récord para su historia de 2.58 millones de dólares, además de acumular cinco ediciones con, por lo menos, tres jugadores del top 10 dentro de su cuadro principal de singles.

En este último punto sobresale que figuras como Alexander Zverev, Casper Ruud y Tommy Paul prefirieran jugar en Acapulco en lugar de Dubái, pues esta semana se jugó de manera simultánea un torneo ATP 500 en Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de que ambos torneos tienen la misma categoría (500), Dubái ofrecía al campeón una bolsa económica 25% mayor que Acapulco. Pero eso no impidió que el evento mexicano capturara a una mayor cantidad de jugadores top 10: cuatro (Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud y Tommy Paul) contra tres (Daniil Medvedev, Alex De Miñaur y Andrey Rublev).

Para Leo Lavalle, uno de los capitanes más recientes de México en Copa Davis y campeón del AMT en un par de ocasiones (1993 y 1995, ambas en dobles), Acapulco cuenta con condiciones idóneas para seguir atrayendo a grandes figuras sin importar la diferencia económica con Dubái.

“Desde que empezó el torneo en la Ciudad de México (1993) a lo que es ahora ha sido increíble el cambio. Es el favorito de los jugadores, cada año ha mejorado, del estadio original al de ahora es algo impresionante”, destaca el actual analista de ESPN en entrevista con El Economista.

Lavalle fue tenista del ATP Tour entre 1985 y 1998, además de representar a México en Copa Davis durante 14 ediciones como jugador y otras como capitán.

Ha atestiguado la evolución del AMT en cuestión de infraestructura y cartelera de jugadores, recordando que hace dos décadas este evento era categoría 250 y se jugaba en canchas de arcilla con capacidades menores a 3,000 aficionados.

Desde 2022, la sede es la Arena GNP Seguros de Mundo Imperial, un complejo con más de 800 millones de pesos invertidos y al que le caben más de 15,000 personas si sus dos principales canchas (estadio y Grandstand) están llenas.

“Este estadio, a donde vayas del mundo, es uno de los mejores de cualquier torneo”, comparte el actual analista del AMT.

“Ya se ha ganado un par de premios al mejor torneo por parte de los jugadores. Considero que por todo lo que venimos diciendo, por estar cerca del mar con un lugar increíble como Acapulco, que es uno de los destinos más importantes del mundo, con grandes vistas y hoteles, realmente se compara con cualquier ciudad como París y Montecarlo”.

Peso de factores externos

Poner a Acapulco a la altura de París y Montecarlo al hablar de tenis no es cosa menor. Ambas ciudades europeas son parte del circuito de Masters 1000 que anualmente visita nueve sedes alrededor del mundo. La única categoría por encima es la de los Grand Slams.

Ninguna de las nueve sedes de los Masters 1000 del ATP Tour actual se encuentra en Latinoamérica. Se dividen entre Estados Unidos, Francia, España, Italia, Canadá y China; anteriormente también incluía paradas en Alemania y Suecia.

México ya abrió la puerta a los grandes eventos del tenis en Latinoamérica entre 2021 y 2023, cuando las WTA Finals visitaron esta región por primera vez entre Guadalajara y Cancún. Pero la rama varonil aún no da ese golpe.

--Albergar un Masters en Acapulco, ¿es un sueño viable?

--“No sólo porque soy mexicano, sino que hablando como latinoamericano, creo que Latinoamérica se merece un Masters 1000. Estoy convencido de que para la región sería algo increíble, creo que Acapulco y México están asomando la cabeza por Latinoamérica para que esto suceda pronto”, responde Lavalle.

Sin embargo, la puerta no depende únicamente de los organizadores (Mextenis). El calendario tiene pocos espacios para incluir un décimo Masters 1000, además de que la plaza tendría que venderla alguna de las otras ciudades que ya cuentan con ella.

La última vez que ATP aceptó una nueva sede de Masters 1000 fue en 2009 con Shangái, China, aunque su infraestructura de techo retráctil (tasada en más de 200 millones de dólares) convenció a la organización no sólo para ese nivel, sino para albergar las ATP Finals de 2005 a 2008.

No obstante, Leo Lavalle percibe que la relación entre México y ATP está en términos sólidos: “En las buenas y en las malas, este torneo ha reaccionado increíble, sobre todo después del huracán (Otis, 2023), que se pudo hacer el torneo con un esfuerzo enorme. Eso siempre es bien visto por la gente de ATP, así que siento que ATP tiene en buena estima todo lo que se hace en este torneo y creo que México está en la lista de arriba del gusto de ATP”.

Acapulco ascendió de categoría en el ATP Tour por última vez en el año 2000, pasando de ser 250 a 500. Desde entonces, ha recibido a figuras como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, David Ferrer, Juan Martín Del Potro, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y demás.

De la nueva generación, Carlos Alcaraz ya tuvo presencia en 2021, pero fue eliminado en primera ronda. En 2023 estaba incluido en la lista pero se dio de baja por lesión antes de jugar un solo partido.

El italiano Jannik Sinner, actual líder del ranking mundial, es quien sigue como ausencia en la historia del Abierto de Acapulco.

“Creo que es una cuestión muy personal de cada jugador, pero me parece que si le preguntas a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pondrían como prioridad a Acapulco. Es cuestión de calendario”, opina el analista de ESPN.

“Estamos en un calendario complicado porque competimos con Dubái, pero estoy seguro que en algún momento Alcaraz y Sinner van a venir. Ya vino Djokovic, no sé si todavía le dé tiempo para que al final de su carrera logre regresar, pero siempre se ha tenido a los mejores. Roger (Federer) no pudo, pero cuando vino a México (en otra ocasión) dijo que se arrepentía de no haberlo hecho. Con eso doy la respuesta”.