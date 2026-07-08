Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Mundial 2026: Justin Bieber cantará en el espectáculo del intermedio del partido final

Bieber se unirá a Madonna, Shakira y BTS en el espectáculo de 11 minutos, la primera actuación musical en el descanso de un Mundial.

main image

Justin Bieber, cantante de pop.AFP

Reuters

El cantante de pop Justin Bieber será uno de los protagonistas de un espectáculo repleto de estrellas durante el descanso de la final del Mundial de fútbol 2026, el 19 de julio, anunció la FIFA este miércoles.

Bieber se unirá a los artistas ya anunciados —Madonna, Shakira y BTS— en el espectáculo de 11 minutos, la primera actuación musical en el descanso de un Mundial, según un comunicado de la federación de fútbol.

Te puede interesar

La final del Mundial tendrá lugar en East Rutherford, en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete