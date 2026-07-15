Irán convoca al embajador británico por iniciativa contra los Guardianes de la Revolución

El gobierno de Irán convocó el miércoles al embajador británico en Teherán en protesta por un proyecto de ley en el Reino Unido contra los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, informó la agencia estatal IRNA.

El gobierno británico anunció el lunes un proyecto de ley para designar a este cuerpo como una organización que supone una amenaza para la seguridad nacional, junto con un grupo vinculado a Irán acusado de una serie de ataques contra la comunidad judía.

"Tras la medida injustificada del gobierno británico de incluir el nombre de los Guardianes de la Revolución en la 'Ley de Prevención de Amenazas Estatales', Hugo Shorter, embajador británico en Teherán, fue convocado hoy, miércoles (...) al Ministerio de Relaciones Exteriores", indicó IRNA.

Agregó que Irán responderá "de manera recíproca y decisiva".

El proyecto de ley en el Reino Unido será presentado al Parlamento esta semana. La legislación también apunta al "cuerpo de voluntarios" del GRU, la inteligencia militar rusa.

La iniciativa se produce después de que un movimiento designado por el gobierno británico con el acrónimo IMCR y también conocido como "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), que significa "Movimiento de los compañeros de la mano derecha del Islam", reivindicara siete ataques en el Reino Unido contra lugares vinculados a la comunidad judía o a Israel, así como contra el medio en lengua persa Iran International.

El Ministerio del Interior británico indicó que "detrás del IMCR se encontraban miembros de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica iraní, que muy probablemente orquestaron los ataques del IMCR en toda Europa".

El 11 de junio, 22 países, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, acusaron a los Guardianes de la Revolución iraníes y a la Fuerza Quds, su unidad de élite encargada de las operaciones en el extranjero, de atacar a disidentes iraníes, periodistas y comunidades judías.

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