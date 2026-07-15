Argentina vs Inglaterra ¿Qué comen y beben sus aficionados para ver la semifinal?

Antes de que ruede el balón, ya habrá fuego encendido en Argentina y vasos llenos en los pubs ingleses. La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra reúne a dos selecciones con una rivalidad construida durante décadas, pero también a dos culturas que han convertido la comida y la bebida en parte inseparable de la experiencia futbolística.

El encuentro se disputa este miércoles 15 de julio en Atlanta, a las 13:00 horas del centro de México. El ganador avanzará a la final, donde ya espera España. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde un amistoso jugado en 2005 y el primero en una Copa del Mundo desde 2002.

Mientras en Argentina la reunión suele organizarse alrededor de una parrilla, en Inglaterra buena parte de la previa ocurre frente a la barra de un pub, con una pinta de cerveza y algún alimento caliente que pueda comerse rápidamente. No se trata solamente de dos menús distintos, sino de formas diferentes de ocupar las horas anteriores al partido.

Argentina enciende la parrilla

Pocas imágenes están tan asociadas al futbol argentino como el humo de los puestos instalados alrededor de los estadios. Allí se prepara el choripán, un sándwich compuesto por chorizo asado, pan crujiente y alguna salsa, generalmente chimichurri o salsa criolla.

Su preparación es sencilla, pero su importancia no depende de la complejidad. El chorizo se cocina lentamente sobre las brasas hasta dorarse y perder parte de su grasa. Después se coloca entero o abierto a la mitad dentro del pan. El chimichurri aporta acidez, hierbas, ajo y picante; la salsa criolla suma tomate, cebolla y pimiento.

choripan,Cortesía

En los alrededores de las canchas argentinas, el choripán encabeza la oferta de puestos y carritos de comida. Dentro de algunos estadios también se venden hamburguesas y panchos.

Para ver un partido en casa, el menú puede ampliarse. El choripán funciona como apertura mientras se terminan de cocinar cortes de res, costillas, pollo, morcillas y provoleta. El asado obliga a comenzar la reunión antes del encuentro: hay que encender el carbón, esperar a que se formen las brasas y calcular los tiempos para evitar que la carne llegue fría o que el parrillero se pierda una jugada.

La parrilla también determina la manera de comer. Los alimentos salen por tandas, se cortan para compartir y rara vez requieren una mesa formal. Durante un partido importante pueden aparecer primero las empanadas, después los chorizos y finalmente los cortes de carne.

Otra preparación vinculada históricamente con las canchas es la pizza canchera. Surgió durante la expansión del futbol argentino a principios del siglo XX y se vendía en porciones cerca de los estadios. Su versión tradicional llevaba salsa de tomate, ajo, aceite y especias, pero no queso, una característica que facilitaba transportarla y comerla de pie.

AsadoFreepik

Fernet con cola para acompañar el partido

La cerveza tiene un lugar importante durante cualquier transmisión, pero la bebida que distingue al consumo argentino es el fernet con cola. Se prepara con hielo, licor amargo de hierbas y refresco de cola, servido en un vaso alto o, en reuniones numerosas, en recipientes de mayor tamaño que circulan entre los invitados.

Aunque el fernet tiene origen italiano, su mezcla con cola se popularizó en Córdoba durante la década de 1980 y después se extendió por Argentina. El dulzor y la carbonatación del refresco suavizan el sabor herbal y amargo del licor. Actualmente, el país concentra una parte considerable del consumo mundial de fernet y la preparación se considera un símbolo de la cultura popular argentina.

.Inglaterra sirve el partido dentro del pub

En Inglaterra, la experiencia comienza con frecuencia en el pub. Allí se revisan las alineaciones, se discuten las decisiones del entrenador y se calcula cuánto tiempo falta para el inicio mientras se pide la primera pinta. Incluso cuando el partido se ve en casa, la comida conserva las características de un menú de estadio: porciones individuales, rellenos abundantes y preparaciones que puedan sostenerse con una mano.

El meat pie es uno de los alimentos más reconocibles de las tribunas inglesas. Se trata de un pastel salado de masa horneada relleno de carne y gravy. Puede contener carne molida, trozos de res cocidos lentamente, pollo, riñones o mezclas regionales. Su principal ventaja es práctica: permanece caliente, es fácil de transportar y concentra una comida completa dentro de la masa.

Meat pieCortesía

Las tartas saladas continúan siendo una constante en los estadios, aunque la oferta inglesa ha cambiado. En las canchas ahora aparecen curries, kebabs, pollo frito, opciones veganas y alimentos relacionados con las comunidades que rodean a cada club. Aun así, las tartas, las hamburguesas y las papas mantienen su lugar como las referencias tradicionales del día de partido.

Fuera del estadio, el fish and chips ocupa otro lugar importante. El pescado rebozado y frito se sirve con papas gruesas, vinagre de malta, sal y, dependiendo del establecimiento, chícharos machacados o salsa tártara. No es un alimento exclusivo del futbol, pero resulta habitual en pubs, restaurantes informales y establecimientos de comida para llevar, por lo que puede incorporarse fácilmente a una reunión para ver a la selección.

Cerveza bockFreepik

También aparecen los sausage rolls, hechos con carne de salchicha envuelta en hojaldre; las papas fritas; los sándwiches; y las bolsas de crisps. El objetivo es similar al del choripán argentino: comer algo caliente, reconocible y suficientemente práctico como para no apartar la atención de la pantalla.La pinta inglesa

La cerveza es la bebida dominante en la experiencia futbolística inglesa. En los pubs se sirve por pintas y puede tratarse de lager, pale ale, bitter, stout o alguna cerveza elaborada por productores locales. La elección depende tanto de la región como del establecimiento.

Argentina e Inglaterra comparten más elementos de los que parece. Ambas aficiones prefieren alimentos sustanciosos, fáciles de sostener y capaces de alimentar a grupos numerosos. El pan, la carne, las papas y la cerveza aparecen de uno u otro modo en los dos lados. Después, tanto la comida como los vasos quedarán en segundo plano: durante 90 minutos, lo único que importará será quién consigue el boleto para enfrentar a España.