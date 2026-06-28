Mundial 2026: las luces y sombras que dejó la fase de grupos

Tras dos semanas y media de quince días de competencia, el Mundial 2026 ha dejado sus primeras conclusiones, tanto dentro como fuera de las canchas.

A continuación, una pequeña selección sobre las luces y sombras de la fase de grupos.

Luces

. Goles y estrellas

La fase de grupos de Norteamérica 2026 ha sido el escenario de una carrera desenfrenada por el título de máximo goleador del torneo, en la que han participado todas las estrellas esperadas, con un desafío aún mayor entre Lionel Messi y Kylian Mbappé: convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Con seis tantos que, por ahora, lo sitúan en cabeza de esta edición, el astro argentino suma 19 en total y ocupa ya en solitario la cima de la clasificación histórica, seguido por el francés (16), autor de cuatro goles durante la primera fase del torneo.

Otros futbolistas se han contagiado del desenfreno goleador y Ousmane Dembélé, Erling Haaland y Vinícius Júnior también han marcado cuatro goles cada uno.

La pelea por la Bota de Oro promete mantenerse abierta durante las rondas eliminatorias.

Foto: AFP

. Cabo Verde, nueva estrella

El pequeño archipiélago volcánico de 500,000 habitantes situado frente a las costas de Senegal estalló de alegría cuando sus Tiburones Azules, debutantes en un Mundial, lograron una clasificación valiente y merecida para los octavos de final.

"Para nosotros nada es imposible", celebró el seleccionador Bubista, tras una fase de grupos en la que el seleccionado africano incomodó a los campeones de Europa, España (0-0), plantó cara al Uruguay de Marcelo Bielsa (2-2) y neutralizó a Arabia Saudita (0-0).

El próximo desafío será mayúsculo: enfrentarse a la Argentina campeona del mundo de Messi el 3 de julio en Miami, en un duelo que se presenta como una auténtica prueba de nivel entre dos realidades completamente distintas.

. Los aficionados, esas otras estrellas

La eliminación de Escocia supone un golpe para esta Copa del Mundo, que pierde a uno de los mejores grupos de hinchas de la fase de grupos. Tras 28 años de ausencia en los Mundiales, el Tartan Army volvió con ganas de recuperar el tiempo perdido.

En las calles y bares de Boston, especialmente, dejó una huella imborrable con sus gaitas, su sentido de la fiesta y su entusiasmo contagioso.

Tampoco pasaron desapercibidos los aficionados noruegos, que celebraron imitando el gesto de remeros en un drakkar.

Esa celebración se repitió en los alrededores de los estadios y hasta en Times Square, mientras que en Texas la ola Oranje de seguidores neerlandeses también dejó su marca.

En Los Ángeles, el SoFi Stadium vibró con la diáspora iraní.

Lejos de las polémicas extradeportivas, cada aparición del Team Melli en ese recinto estuvo acompañada por un ambiente intenso.

A pesar de los precios elevados, los estadios han registrado una notable asistencia durante toda la fase de grupos del Mundial.

Aficionados canadienses celebran las hazañas de su equipo durante su participación en el Mundial 2026.Foto: Reuters

Sombras

. La cuestión de los visados

La incertidumbre planeaba desde el retorno al poder de Donald Trump: ¿cuál sería el impacto de su política migratoria? Es difícil cuantificar el número de extranjeros disuadidos de acudir a vivir el sueño americano durante el Mundial, o de personas ya en Estados Unidos que evitaron asistir a los estadios por miedo a los controles.

La previa del torneo, sin embargo, estuvo marcada por un contratiempo sonado cuando el somalí Omar Artan, considerado el mejor árbitro africano de 2025, fue rechazado a su llegada a Estados Unidos pese a contar con visado.

Las autoridades lo vincularon con "personas sospechosas" de pertenecer a organizaciones terroristas".

También al fotógrafo oficial de la selección iraquí se le negó la entrada en el país. El caso tomó dimensión diplomática cuando, en plena guerra en Oriente Medio, una quincena de miembros del cuerpo técnico iraní no obtuvo visado, obligando a la selección a instalarse en México.

Trump, por su parte, se ha mantenido alejado de los estadios, aunque está prevista su presencia el 19 de julio en East Rutherford para la final, donde entregará el trofeo junto a Gianni Infantino.

. ¿VAR sí, pero para quién?

¿Solo para los grandes equipos?, se preguntan las selecciones menores. Es la duda que genera debate cuando la asistencia de vídeo debería corregir lo que el árbitro no ve, pero también influir en decisiones en jugadas clave del torneo.

Los argelinos denunciaron una "injusticia arbitral" cuando el polaco Szymon Marciniak señaló una simple falta de Lionel Messi, pese a pisar por detrás a Aissa Mandi en una acción que pudo haber sido sancionada con expulsión del 10.

En otro partido, el guardameta inglés Jordan Pickford arrolló al ghanés Prince Adu fuera del área en una salida descontrolada, pero la acción acabó sancionando al atacante. Una jugada sin consecuencias clasificatorias, pero polémica en su desarrollo.

El episodio recordó la histórica agresión del alemán Harald Schumacher al francés Patrick Battiston en la semifinal del Mundial 1982.

También generó críticas un gol de la Mannschaft ante Ecuador validado pese a una acción peligrosa de Aleksandar Pavlovic.

. ¿Pausas para refrescarse o para hacer táctica?

Cada tiempo se interrumpe durante tres minutos para permitir la hidratación de los jugadores. Esta medida, introducida para combatir las altas temperaturas, no genera unanimidad entre futbolistas y entrenadores por su impacto en el ritmo de los partidos.

El parón rompe a menudo la dinámica del encuentro y puede convertirse en una oportunidad táctica para el equipo que va abajo en el marcador.

"Jugar cuatro períodos en lugar de dos altera la concepción misma del fútbol", lamentó Marcelo Bielsa.

El seleccionador de Uruguay añadió que no se han considerado todas las consecuencias deportivas de la medida, sino más bien aspectos vinculados a otros intereses. Una alusión indirecta a los beneficios publicitarios generados durante esas pausas televisivas.

En las gradas, algunos aficionados han manifestado su desacuerdo con abucheos durante los parones, especialmente en estadios cerrados y climatizados, donde la interrupción no tiene justificación.