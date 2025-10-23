Lionel Messi confirma vigencia hasta los 41 años

Confirmado: Lionel Messi será futbolista activo, al menos, hasta los 41 años, luego de renovar contrato con Inter Miami hasta 2028.

El equipo estadounidense dio a conocer la noticia previo a su participación en los playoffs 2025 de la MLS, en el que enfrentará a Nashville en primera ronda.

“Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al equipo y a esta ciudad. Eso es exactamente lo que hemos logrado”, destacó David Beckham, copropietario del Inter Miami, en el comunicado oficial de este 23 de octubre.

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el futbol. Sigue tan comprometido como siempre y con ganas de ganar”.

Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023, con 36 años, después de haber destacado en la élite de Europa con Barcelona (su club de formación) y París Saint-Germain (PSG). También venía de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

De acuerdo con diversos reportes, la contratación inicial fue por dos temporadas y entre 130 y 150 millones de dólares. La Guía de Salarios MLS 2025 reveló que percibió 20.44 millones de dólares en la campaña 2025, siendo el mejor pagado de toda la liga estadounidense.

El comunicado sobre su renovación no especifica cifras económicas, sólo que su papel seguirá siendo clave en la construcción de identidad para un equipo que empezó a competir en 2020.

“La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, dijo Jorge Mas, propietario y gerente del equipo.

Inter Miami cumplirá un nuevo escalón en su historia en 2026, con la inauguración del Freedom Park. Será un estadio con inversión estimada en 1,000 millones de dólares y que contará con 58 hectáreas para albergar restaurantes, tiendas y hasta un centro tecnológico.

Messi es el ancla mediática para esa transición, luego de que otras de las grandes figuras que llegaron recientemente al equipo, como Sergio Busquets y Jordi Alba (ex compañeros de Messi en Barcelona) anunciaron su retiro para cuando termine la temporada 2025.

De esa forma, el argentino garantizará, al menos, 24 años como futbolista activo. Debutó con el primer equipo de Barcelona en octubre de 2004 y se mantuvo allí hasta 2021. Se fue en calidad de agente libre a PSG por dos temporadas antes de emigrar a Estados Unidos.

“Me hace muy feliz quedarme y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos deseando que el estadio esté terminado para vivirlo desde dentro y para que la afición también lo disfrute”, expresó Messi en el comunicado de su renovación.

Cristiano Ronaldo, contemporáneo de Lionel Messi en el protagonismo del futbol mundial, sigue activo con Al Nassr de Arabia Saudita a sus 40 años y este verano también concretó una renovación por dos temporadas más (hasta 2027).

Se estima que ambos disputen su última Copa del Mundo en 2026, en México, Estados Unidos y Canadá. Eso los convertiría en los futbolistas con más participaciones en la historia del torneo, llegando a seis desde su debut en Alemania 2006. Argentina ya consiguió el boleto y Portugal aspira a hacerlo en la próxima Fecha FIFA de noviembre.

Por lo pronto, el argentino acumula en su palmarés 46 títulos, en los que resaltan cuatro de Champions League y tres de Mundial de Clubes. Con Argentina, además del Mundial 2022, ganó una medalla de oro en Juegos Olímpicos en 2008 y la Copa América en 2021.

Con Inter Miami acumula 71 goles y 44 asistencias en 82 partidos, que lo convierten en el líder histórico de anotaciones.

Fuera de cancha, su presencia aumentó los ingresos del equipo de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022 a entre 120 y 130 en 2023; también lo convirtió en el tercero con más seguidores en Instagram entre todas las ligas profesionales de Estados Unidos con 17.9 millones, únicamente detrás de Golden State Warriors (32.5) y Los Ángeles Lakers (25.1), según el Miami Herald.

En próximos días, Messi intentará conseguir el primer título de liga del Inter Miami en MLS, lo que sería una despedida para el plantel que conforma con Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.