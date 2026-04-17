Nueva Jersey anuncia tarifas de 150 dólares en transporte público para ir a los partidos del Mundial

Los billetes de ida ⁠y vuelta en transporte público para los partidos del Mundial en Nueva Jersey costarán 150 dólares, frente a ⁠los menos de 15 dólares ⁠que cuesta el mismo trayecto en un día normal, según informaron el viernes responsables de la FIFA y de NJ Transit.

Este aumento de más de diez veces en las tarifas de transporte se suma al costo de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo, que pueden ascender a miles de dólares.

"Esperamos que se agoten las plazas en el transporte público, tanto en el servicio de lanzadera como en el de NJ Transit, ya que serán las formas más rápidas y eficientes de llegar al estadio", afirmó el presidente ejecutivo del comité organizador de la Copa del Mundo de Nueva York/Nueva Jersey.

El servicio incluirá viajes de ida y vuelta desde ⁠la ciudad de Nueva York al ⁠MetLife Stadium en ⁠tren y autobús.

Los billetes no serán transferibles ni reembolsables. ⁠Estarán disponibles para los poseedores de entradas para la Copa del Mundo y saldrán a la venta el 13 de mayo.

Las demás opciones de transporte serán limitadas, ya que los aparcamientos públicos alrededor del estadio, con capacidad para más de 20,000 autos, permanecerán cerrados los días ⁠de partido.

El MetLife Stadium acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final.