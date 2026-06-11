Aficionados se dan cita en el Estadio Ciudad de México para el inicio del Mundial 2026

Algunas horas antes de la ceremonia inaugural y del esperado encuentro entre México y Sudáfrica, cientos de aficionados comenzaron a arribar a las inmediaciones del Estadio CDMX. Desde las 8:00 horas que se habilitó el acceso al estadio, ya se observan aficionados, familias, grupos de amigos y seguidores provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

Aficionados en los alrededores del Estadio Ciudad de México. FOTO EE: ERIC LUGO

Las calles que rodean el reciento se llenan de verde con las camisetas de la selección mexicana, aunque también fue posible observar aficionados portando los colores de Sudáfrica y de otras selecciones participantes. Sombreros, banderas, rostros pintados y diversos artículos alusivos al torneo formaron parte del ambiente festivo que se vivió en los alrededores del estadio.

Algunos visitantes incluso recorrieron largas distancias para asistir al partido inaugural en el único estadio del mundo que ha sido sede de tres mundiales organizados por la FIFA.

Aficionados en los alrededores del Estadio Ciudad de México. FOTO EE: ERIC LUGO

También se observan ya puestos de comida, áreas de entretenimiento y espacios para fotografías, que han registrado una alta afluencia conforme avanza el día. Los aficionados llegan con cánticos y porras que se escuchan desde distintos puntos del complejo, anticipando el ambiente que se espera dentro del estadio una vez que ruede el balón.

Pese a las complejidades en materia de infraestructura y movilidad, así como movilizaciones y protestas encabezadas por distintos colectivos, las autoridades aseguran que los "fan fest", los accesos al estadio y los transportes están operando.

Aficionados en los alrededores del Estadio Ciudad de México. FOTO EE: ERIC LUGO

La expectativa crece conforme se acerca el inicio de la ceremonia y del primer silbatazo entre México y Sudáfrica. Aquí te mostramos algunas imágenes de los momentos previos al encuentro: la llegada de los aficionados, los preparativos y la "previa" en este encuentro deportivo.

Aficionados en los alrededores del Estadio Ciudad de México. FOTO EE: ERIC LUGO

En paralelo a la llegada de los aficionados, distintos contingentes realizaron marchas desde diversos puntos del sur de la Ciudad de México. Las movilizaciones avanzaron de manera pacífica hacia las inmediaciones del estadio y otros puntos estratégicos de la ciudad, acompañadas de consignas y pancartas con diversas demandas.