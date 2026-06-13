Brasil, bajo dudas, entra en escena en un Mundial sin cese de polémicas

Deseoso de enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, Brasil entra en escena este sábado en el Mundial de Norteamérica ante Marruecos, en una competición que espera tener una tregua de polémicas en esta jornada sabatina.

El duelo de apertura del Grupo C en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es el único choque de la fase de grupos entre dos equipos que integran el Top-10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Los pentacampeones mundiales tendrán el honor de abrir las alamedas mundialistas a Carlo Ancelotti, el laureado técnico italiano que a los 67 años por primera vez dirigirá en la cita máxima del fútbol.

Pero un estreno que debería ser motivo de dicha para Carletto se ha tornado en un test peligroso para la Canarinha, que aterrizó en suelo estadounidense cuestionada por su juego irregular, la debilidad de su defensa y varias ausencias sensibles.

Tras perder por lesión a Rodrygo y a la perla Estêvão, que no fueron convocados, el equipo que Pelé hizo gigante entrará en acción en el Grupo C con la baja de Neymar, el mayor astro del país del jogo bonito en casi veinte años.

¿Sin Neymar no hay fiesta?

El artillero histórico del Scratch, con 79 goles, se lesionó de la pantorrilla derecha a mediados de mayo y no ha participado en los entrenamientos de campo con sus compañeros en Estados Unidos.

Neymar, no obstante, quiso ser positivo y horas antes del duelo publicó un mensaje en Instagram agradeciendo su presencia en el Mundial: "Gracias Dios...gracias por hacerme vivir esto otra vez".”

Sin el 10 ni un lateral ofensivo de élite, Brasil intentará dispersar los interrogantes que ha alimentado en los últimos tiempos frente a la generación dorada de Marruecos, que lidera el lateral del PSG Achraf Hakimi y que fue semifinalista en Catar 2022.

La necesidad de triunfar en el primer juego es tan grande que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo conformarse con una victoria por "medio a cero".

"En el Mundial todo comienza desde cero, no importa quién llegó a la última final, quién ganó la Copa América, lo que importa es lo que va a pasar en el partido de mañana. Estamos aquí para cambiar la historia", avisó Vinícius Jr, el llamado a liderar el equipo ante la ausencia de Neymar.

Brasil podrá contar con el apoyo de la torcida, sus fieles incondicionales, que ya de buena mañana inundaron el centro de Nueva York, vestidos con la casaca amarilla, y mostrando a los neoyorkinos lo que es el "soccer".

Haití vuelve a la élite

Pero este sábado habrá vida más allá de Brasil en el torneo en Norteamérica, que la víspera encajó dos nuevas polémicas: Canadá y Estados Unidos negaron el visado al presidente de la federación palestina de fútbol y las autoridades canadienses rechazaron el ingreso del mediocampista ghanés Thomas Partey a su territorio.

El jugador del Villarreal será juzgado el próximo año por un tribunal británico por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando defendía al Arsenal.

El gobierno de Ghana elevó este sábado una "nota oficial de protesta" ante Canadá por la negativa de visado a Partey.

Con nuevas polvaredas en el ambiente, Haití regresa a un Mundial por primera vez en 52 años, tras su única participación en Alemania 1974. Entonces, cayó en la primera ronda sin puntuar.

El país más pobre de América cierra la fecha del Grupo C contra Escocia en Boston, en una jornada que abrirá el telón con la pugna entre Suiza y Catar en Santa Clara, California, por el Grupo B.

Devastada por la violencia de las pandillas, el caos político y la pobreza, la isla caribeña está esperanzada en que su selección, de pocos quilates, tenga una presentación digna que la embellezca frente al mundo.

"Sabemos que la gente puede tener una mala imagen de nuestro país, que tiene muchos problemas, pero esto hará muchísimo bien al país", dijo a la AFP el volante estrella haitiano, Jean-Ricner Bellegarde.

Mientras, otras selecciones siguen ultimando su debut para los próximos días y la defensora del título, Argentina, completó este sábado su plantel con la llegada a su concentración de Kansas City del defensa Marcos Senesi, llamado a última hora en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.