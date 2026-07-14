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España se convierte en el primer finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia

"La Roja", que clasificó a la segunda final mundialista de su historia, se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

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España venció a Francia en la semifinal del Mundial de Norteamérica 2026.AFP

AFP

España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22', de penal) y Pedro Porro (58').

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España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

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