Bolsa Mexicana cierra la jornada con ganancias; destacan acciones de FEMSA

Las bolsas de valores de México cerraron con alzas las negociaciones de este martes. Un dato de inflación de Estados Unidos por debajo de lo esperado animó a los inversionistas, ante una disminución de las apuestas de alza de tasa de interés de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.82% a 66,514.30 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.02% a 1,340.70.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la sesión con avances. El comportamiento de las acciones de FEMSA destacó, con 3% a 232.26 pesos, seguido por el de los títulos de GCC, con 2.37% a 204.5 pesos, y Banorte, con 2.26% a 186.19 pesos.

El índice de precios al consumidor bajó 0.4% en junio en Estados Unidos, por debajo del 0.1% previsto. El dato anual mostró un avance de 3.5%. Tras estos datos, cayeron las apuestas por un alza de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión de este mes.