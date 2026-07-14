Lectura 1:00 min
Ejército de EU confirma nuevos ataques contra Irán
Los ataques a territorio iraní comenzaron por la tarde de este martes, hora del este de Estados Unidos, dijo el Mando Central de ese país.
El ejército estadounidense anunció el martes que estaba nuevamente atacando a Irán.
Los ataques comenzaron el martes por la tarde, hora del este de Estados Unidos, dijo el Mando Central norteamericano.
El ataque coincide con los preparativos de Estados Unidos para restablecer el bloqueo al tráfico marítimo iraní, después de que Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz.
El bloqueo estadounidense entrará en vigor a las 20:00 GMT, según el Mando Central.