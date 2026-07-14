Peso mexicano registra avance moderado ante debilidad del dólar por datos de inflación de EU

El peso mexicano registró un avance frente al dólar en las operaciones de este martes. La divisa local se apreció en un mercado que reaccionaba a cifras de inflación de Estados Unidos por debajo de lo previsto, que moderaban las apuestas por alzas de tasas en ese país.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4296 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.5240 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso una ganancia de 9.44 centavos, equivalentes a 0.54 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5317 unidades y un nivel mínimo de 17.3896. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, bajaba 0.32 a 100.92 puntos.

Cae inflación en EU

El índice de precios al consumidor cayó 0.4% en junio, mejor que un dato previsto de 0.1%. El registró anual mostró un avance de 3.5% menor al 3.8% esperado. Tras el reporte, cayeron las apuestas por una subida de tasas de la Reserva Federal en su reunión de este mes.

"La moderación de la inflación en Estados Unidos mejora el ánimo de los mercados, pero el entorno continúa sujeto a riesgos geopolíticos y a la información económica que se conocerá durante la semana", destacó Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver.

Mercado atento a Oriente Medio

Los datos de inflación mejoraron el sentimiento de un mercado que sigue atento a las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, especialmente después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz y de la reactivación del bloque estadounidense a puertos de Irán.

"La moderación de la inflación es un respiro necesario para la narrativa de mercado, pero el panorama sigue siendo delicado por la persistencia del conflicto en Oriente Medio", explicó en una nota Laura Torres, directora de inversiones de la gestora IMB Capital Quants.