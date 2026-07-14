CR-V se mantiene firme como el favorito de ventas de Honda en México

Honda de México reportó que la CR-V fue el modelo con mayor volumen de ventas, al registrar 773 unidades durante junio, lo que le permitió alcanzar 5,135 unidades acumuladas en lo que va del año, manteniéndose como el vehículo más vendido de la marca japonesa en el mercado mexicano.

La automotriz informó que Honda City le siguió con 772 unidades comercializadas durante el mes y un acumulado de 4,976 unidades, consolidándose como el segundo vehículo de mayor demanda para la marca.

Incluso refirió que este modelo continúa mostrando un sólido desempeño al registrar un crecimiento de 63.2% frente a junio de 2025 y de 117.4% en el acumulado anual.

Mientras que el comportamiento de CR-V va en línea del crecimiento que muestra el segmento de las SUV's, por arriba del 10% mensual, debido a que son las unidades con mayor demanda.

Honda de México destacó que durante junio se comercializaron 2,991 unidades, cifra que representa incremento de 8.2% respecto al mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a junio, Honda suma 19,755 vehículos vendidos, lo que significa un crecimiento de 5.4% frente al mismo periodo del año anterior, manteniéndose por encima del crecimiento de la industria automotriz en México.

“Honda de México cuenta con una extensa red de distribuidores, con más de 110 para automóviles Honda, 10 para automóviles Acura, 200 para motocicletas y más de 115 para productos de fuerza. Honda de México asegura calidad y satisfacción al cliente, consolidándose como una marca confiable y respetada en el mercado mexicano”, expuso.

A través de un comunicado, la marca destacó que en camionetas de pasajeros, el segmento más importante para la marca en el país, Honda comercializó 1,983 unidades durante junio, lo que representa 66.3% de las ventas totales del mes.

En este segmento, Honda BR-V colocó 579 unidades para llegar a 2,757 unidades acumuladas, mientras que la lujosa Honda Pilot registró 104 unidades, alcanzando 764 vehículos vendidos en el año.

En tanto, la minivan Honda Odyssey, registró 69 unidades vendidas durante junio, para llegar a un acumulado de 459 unidades.

En el segmento de automóviles, Honda Civic comercializó 139 unidades durante junio, alcanzando 1,376 unidades acumuladas en el año.