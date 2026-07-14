España vs Francia: a prueba su hegemonía europea

España con mediocampo letal y control del balón

Entre las principales fortalezas de España frente a Francia destacan su control del mediocampo de élite basado en la posesión —liderado por Rodri, Fabián Ruiz y Pedri— y un planteamiento defensivo muy sólido que limita las ocasiones de gol del rival. España ha dominado este enfrentamiento recientemente. Eliminó a Francia en la Eurocopa 2024 (2-1) y ganó la Liga de Naciones 2025.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, afirmó que su equipo planea un tratamiento ofensivo, tomar la iniciativa e imponer su juego de posesión. ‘La Roja’ prepara discretamente otro golpe de efecto para el partido en Arlington, Texas.

"Hemos analizado a Francia minuciosamente; nos conocemos bien desde hace tiempo. Llevamos años enfrentándonos y ellos tienen grandes jugadores, pero nosotros también. Debemos poner sobre la mesa todas nuestras virtudes e intentar contrarrestar los puntos fuertes del rival. De eso trata el fútbol: el equipo que logra un mejor equilibrio suele estar más cerca de la victoria. Tendremos que estar atentos a sus jugadores. Intentaremos ganar esos duelos y buscar la iniciativa durante el partido, imponiendo nuestro estilo".

No obstante, De la Fuente es plenamente consciente de la dificultad del reto. Señaló que Francia ha mejorado desde que España los derrotó por 5-4 en una frenética semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA disputada el año pasado en Stuttgart; en aquel encuentro, los españoles ganaban 5-1 antes de sufrir la reacción tardía de los galos.

El mejor fútbol español fue en el 2010, pero en este Mundial encontraron un juego más dinámico sin perder la solidez (España ganó aquella justa con dos goles encajados y en este lleva solo uno).

España y Francia se han enfrentado en 38 ocasiones, ganando España 18 veces por 13 de Francia y 7 partidos más que acabaron en empate. Aunque, no fue hasta 1984 cuando disputaron su primer encuentro oficial (los primeros 19 duelos fueron amistosos). Ambos países disputarán la tercera semifinal consecutiva en tres años seguidos, habiendo ganado las dos primeras el equipo español (2-2 en 2024 y 5-4 en 202

Francia apela a experiencia e instinto goleador

Francia es el equipo con mejores números de la Copa del Mundo 2026 después de cuartos de final.

Empató con Argentina en marca perfecta de seis triunfos, cero empates y cero derrotas, pero su diferencia de goles supera a los sudamericanos (+14 contra +11).

Sin embargo, el potencial francés tendrá una dura pared a la cual medirse en semifinales: España, un rival que le ha ganado dos semifinales en los últimos dos años. La primera fue en la Eurocopa 2024 (1-2) y la otra en la Liga de Naciones UEFA 2025 (4-5).

Didier Deschamps, seleccionador francés, está consciente de esa situación. Su objetivo es evitar una tercera semifinal perdida ante La Roja bajo su cargo.

“Espero evitar cometer errores tontos, pero siempre hay mucha incertidumbre al hablar del futbol. Tenemos que prepararnos y anticiparnos”, dijo en la conferencia previa al partido de este 14 de julio en el Estadio Dallas.

“La experiencia es un factor que ayuda y es de gran importancia. He cambiado la preparación para adecuarme a los distintos contextos y lo importante será la adaptación”, agregó.

Francia está en busca de su quinta final de Copa del Mundo, luego de sus títulos en 1998 y 2018, además de los subcampeonatos en 2006 y 2022.

Deschamps es parte de tres de esos antecedentes, ya que en 1998 levantó el título como jugador (capitán), mientras que en 2018 y 2022 llegó al último partido desde el banquillo.