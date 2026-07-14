Gobierno de Venezuela y oposición anuncian un plan para el fortalecimiento de la democracia

El gobierno interino de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, anunció el martes el presidente de la Asamblea Nacional.

Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4,700 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores.

Jorge Rodríguez escribió el martes: "A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto".

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa a esa legislatura, que estuvo bajo control de la oposición pero fue marginada por Maduro y es reconocida por Washington como el órgano legislativo legítimo de Venezuela.

En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo que asumía "el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela".

Según un comunicado de los exparlamentarios opositores del que se hizo eco Figuera, la agenda priorizará "el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política".

El Parlamento retomó el martes sus sesiones en una sede alterna debido a que el Palacio Legislativo "sufrió daños importantes" por los terremotos, informó Jorge Rodríguez, antes de los debates.

Durante esta sesión, el líder parlamentario dio a conocer el fallecimiento de una diputada y su hija durante los sismos.

"Rindo homenaje a Jessica Carolina de León, nuestra diputada" que murió con su hija en la tragedia, dijo Rodríguez.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado.

Machado reivindicó la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en los cuestionados comicios de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.

Tras la captura de Maduro en enero, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico, tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales.

La líder opositora había manifestado a fines de mayo su "determinación" a negociar una transición democrática con el gobierno de Rodríguez.

En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver al país, de donde salió de forma clandestina a recoger el Nobel en Oslo en diciembre.

Expertos señalan que la insistencia de Machado en regresar va en "contracorriente" con los intereses de Washington.

Esto "la ha marginado más en el proceso de transición" política, indicó Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad de Salamanca en España.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, asumió el poder de forma interina en enero luego la caída de Maduro.

Desde entonces ha liberado a presos políticos, aunque aún hay más de 370 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

La mandataria impulsó reformas en el sector minero y petrolero para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, así como yacimientos de oro, bauxita y coltán, a capitales extranjeros.

En marzo, Washington y Caracas acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, tras siete años de ruptura bajo Maduro.

La mandataria designó el lunes como su nuevo canciller a Félix Plasencia, quien fungía como su representante diplomático en Estados Unidos, y fusionó la cartera de Relaciones Exteriores con la de Comercio Exterior.

El martes, nombró al ministro de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, como su nuevo jefe de misión diplomática en Estados Unidos.