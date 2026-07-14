El Niño podría afectar la inflación y tasas de interés en naciones de América Latina

El fenómeno de El Niño afectará la inflación y las tasas de interés de manera desigual en América Latina.

Lo anterior dependerá de la vulnerabilidad física y la fragilidad macroeconómica de cada país, destacó el banco de inversión UBS.

En un reporte sobre este fenómeno meteorológico, UBS dijo que México presentará una exposición mixta, ya que existirían presiones en los precios en zonas agrícolas productoras de alimentos clave, como el jitomate.

Se prevén condiciones secas en el norte de México durante noviembre y hasta marzo del 2027.

En el centro y sur del país se tendrán condiciones húmedas entre enero y abril.

“México se encuentra en el cuadrante bajo de exposición física al fenómeno de El Niño en comparación con Colombia o Perú”, dijo el banco.

En el reporte se destaca que naciones como Colombia serán vulnerables, debido a su fragilidad física y dependencia hidroeléctrica, frente a posibles choques en el suministro.

Los expertos del banco esperan que en la región se tenga una postura restrictiva para defender su credibilidad, lo que limitaría la depreciación de las divisas.

En el reporte se destacó que El Niño causaría sequias que afecten cosechas y la generación de energía hidroeléctrica.

“En Venezuela se asocia con choques energéticos (energy shock), mientras que en Panamá provoca sequías en el canal (canal drought), lo que incrementa los costos logísticos”, escribieron Alejo, economista en jefe y los analistas Alberto Rojas y Laura Assis.

Al hablar de las tasas de interés, UBS destacó que los países más vulnerables serán Colombia y Brasil.

En el caso de Colombia se espera que suban las tasas de interés al 14% durante 2026, en tanto que Brasil incrementará los réditos para contener posibles efectos inflacionarios.