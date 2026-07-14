Apple consigue que se desestime la demanda por material de abuso sexual infantil en iCloud

Una jueza estadounidense desestimó una demanda colectiva en la que se acusaba a Apple de no haber impedido la difusión de material de abuso sexual infantil a través de su plataforma de almacenamiento de datos iCloud, alegando que la empresa goza de una amplia protección frente a estos reclamos.

La protección derivaría de una ley federal que exime a los servicios en línea de responsabilidad por los contenidos de los usuarios.

La jueza federal de distrito Noël Wise, de San José, California,, en una resolución dictada a última hora del lunes, se mostró de acuerdo con el argumento de Apple de que la empresa goza de inmunidad frente a las reclamaciones presentadas por los demandantes, quienes afirman que Apple no tomó medidas para impedir que se compartieran y almacenaran en iCloud imágenes de los abusos sexuales que sufrieron cuando eran menores.

Wise señaló que la demanda pretendía responsabilizar a Apple por no haber eliminado ni bloqueado el contenido creado por los usuarios, lo que situaba las reclamaciones en el ámbito de aplicación de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal de 1996.

Los demandantes presentaban la demanda en nombre de un colectivo de 2.680 personas con alegaciones similares y estimaban que los daños y perjuicios compensatorios ascendían a 32.800 millones de dólares, según los documentos judiciales. La demanda también solicitaba una orden judicial que obligara a Apple a introducir cambios en iCloud.

Cada vez son más los tribunales estadounidenses que se enfrentan a las protecciones de la Sección 230, especialmente en demandas en las que se alega que las ⁠empresas tecnológicas causaron daños a través del diseño de sus productos, más ⁠que por el contenido creado por los usuarios.

Nada en ⁠la legislación federal obliga a Apple a utilizar de forma proactiva la tecnología disponible ni a desarrollar nueva tecnología para identificar y ⁠denunciar material de abuso sexual infantil en su plataforma en la nube, escribió Wise.

"Los legisladores pueden solucionar este problema que está contribuyendo a la explotación de los menores", escribió Wise. "Este tribunal no puede hacerlo".

Wise desestimó el caso con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse.

James Marsh, abogado de las demandantes, que se identifican con los seudónimos de Amy y Jessica, afirmó que están barajando la posibilidad de recurrir y evaluando si son viables otras acciones legales.

Aunque las demandantes no están de acuerdo con la conclusión de la jueza sobre la ley, "coincidimos con su conclusión de que el Congreso debería ⁠hacer más para proteger a los menores en Internet y hacer frente a los daños cada vez mayores derivados de la explotación en línea", afirmó Marsh.

Representantes de Apple no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.