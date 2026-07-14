Wall Street cierra con ganancias tras datos de inflación de EU y reportes de bancos

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este martes. Los inversionistas reaccionaron a un dato favorable de la inflación estadounidense y a los primeros reportes de la temporada de resultados del segundo trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.02% a 52,508.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.38% a 7,543.59 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.90% a 26,107.01 puntos.

El índice de precios al consumidor bajó 0.4% en junio en Estados Unidos, por debajo del 0.1% previsto. El dato anual mostró un avance de 3.5%. Tras estos datos, cayeron las apuestas por una subida de tasas de la Reserva Federal en su reunión de este mes.

Por otra parte, los inversionistas recibieron informes del segundo trimestre de grandes bancos. Sobresalió el comportamiento de los títulos de Goldman Sachs (+9%), que lideraron las alzas tras superar las expectativas de utilidades con su negocio de renta variable.

"Con una inflación por debajo de lo esperado y los reportes de la banca, Wall Street tuvo una sesión positiva. El alivio en los precios plantea un nuevo panorama de cara a la reunión de la Fed", dijo Elizabeth Lagunas, gerente de desarrollo de negocios en Excent Capital.

Fuera del sector financiero, destacó la caída de IBM (-25.21%). Las acciones se desplomaron después ⁠de que la empresa pronosticó ingresos preliminares para el segundo trimestre debajo de las estimaciones, registrando la mayor caída de su historia en la bolsa.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 terminaron la jornada con ganancias, con los valores de tecnologías de la información (+1.25%) liderando las alzas, seguidos por los de servicios de comunicación (+1.13%). Cuidado de la salud (-1.91%) encabezó las caídas.