España conquista el Mundial y vuelve a monopolizar el futbol

España vuelve a ser el monopolizador del futbol de este planeta y la cereza en el pastel fue el título de la Copa del Mundo 2026, consumado en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey ante 80,663 espectadores y miles de millones más en todos los husos horarios.

Ferrán Torres, que padeció un episodio depresivo tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2022, fue el responsable de bordar la segunda estrella de La Roja.

Aprovechó una asistencia de Nico Williams al minuto 106 (segundo tiempo extra) de la final contra Argentina para marcar el 1-0 que dio lógica a un partido que había tenido un solo protagonista, ya que España generó 20 disparos contra dos de la Albiceleste.

“Creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente, pero les hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible”, expresó un Ferrán con aires de revancha después del silbatazo final del esloveno Slavko Vincic en Nueva York.

España ostenta ya dos títulos de Copa del Mundo: 2010 y 2026. Igualó a Uruguay y Francia en esa cantidad, dejando a Inglaterra como el único campeón con una estrella. Luego están Argentina con tres, Italia y Alemania con cuatro y el líder, Brasil, con cinco.

Se podría pensar que el título del Mundial 2026 es una razón suficiente para entender el monopolio de España en el futbol, pero hay más.

Múltiples títulos

La Roja es vigente campeona de tres de cuatro torneos posibles en los últimos dos años: Copa del Mundo, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Su única deuda en dicho periodo, bajo la dirección técnica de Luis De la Fuente, es la Liga de Naciones UEFA, donde “sólo” es subcampeón.

“Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían: ‘Míster, hemos ganado todo, todo’ y eso es maravilloso. Es una generación que es ejemplo para el deporte español, para España y juntos somos más fuertes”, reflexionó al respecto De la Fuente.

Tomó a la selección absoluta después del fracaso en Qatar 2022, pero había estado ligado a categorías inferiores desde casi una década antes. De 2013 a 2018 dirigió a la sub 19 y de 2018 a 2022 a la sub 21, ganando dos Eurocopas juveniles y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2020.

Eso le permitió conocer a la mayoría de los convocados para el Mundial 2026, destacando piezas como Pau Cubarsí, defensa central de 19 años, el portero Unai Simón y el mediocampista Mikel Merino, quien se volvió en un revulsivo con dos anotaciones clave en rondas de eliminación directa (contra Portugal y Bélgica).

El linaje ganador del entrenador, combinado con el pundonor de varios jugadores que ya habían levantado títulos con él, consolidó un equipo eficaz.

Si bien el estilo de España no enamoró como el ‘tiki-taka’ de 2010, que contaba con futbolistas de la talla de Xavi, Andrés Iniesta y David Villa, logró cumplir con el equilibrio en defensa y ofensiva en Norteamérica.

La Roja fue la mejor defensa entre los 48 participantes con 1 gol recibido en 720 minutos y forzó 369 pérdidas de balón de sus rivales, siendo líder también en esa estadística.

La esencia del ‘tiki-taka’ no se perdió del todo. España fue el equipo con más pases del Mundial 2026 (5,450) con efectividad del 90%. Rodri, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte fueron los tres jugadores con más toques en todo el torneo.

España comenzó el Mundial con dudas como en 2010. Empató 0-0 con el debutante Cabo Verde pero luego venció 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En rondas de eliminación directa, superó 3-0 a Austria en dieciseisavos de final, 1-0 a Portugal en octavos, 2-1 a Bélgica en cuartos, 2-0 a Francia en semifinales y 1-0 a Argentina en la final.

Incluyendo las eliminatorias, España no perdió un solo partido en su camino al título, pues ganó cinco y empató uno en el Grupo E de UEFA, que compartió con Turquía, Georgia y Bulgaria.

Otro punto a destacar es que España es la única selección con dos títulos de Copa del Mundo en lo que va del siglo XXI. Brasil (2002), Italia (2006), Alemania (2014), Francia (2018) y Argentina (2022) ostentan uno.

Tristeza albiceleste

Del otro lado, Argentina falló en el intento por convertirse en apenas la tercera selección de la historia en ganar dos Mundiales de forma consecutiva. Ese mérito seguirá siendo de Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, aspiraba a unirse a Vittorio Pozzo como los únicos en el cargo con más de un título de Copa del Mundo, pero el gol de Ferrán Torres en tiempo extra rompió de tajo esa posibilidad.

“Agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”, comentó Scaloni en conferencia posterior al subcampeonato.

Lionel Messi no pudo marcar en la final y se quedó con la Bota de Plata como sublíder de goleo, detrás del francés Kylian Mbappé. Después de seis Copas del Mundo desde 2006, se presume que este pudo ser su último partido.

Argentina perdió el liderato del Ranking FIFA después de caer en la final. España asumió esa posición con 1,995.88 puntos, dejando a la Albiceleste en el segundo peldaño con 1,970.37.

Premios del Mundial 2926

Bota de Oro (Mejor goleador):

Kylian Mbappé – Francia

Guante de Oro (Mejor portero):

Unai Simón – España

Balón de Oro (Mejor jugador):

Rodri – España

Mejor jugador joven:

Pau Cubarsí – España

Fair Play (juego limpio):

Países Bajos

Todos los campeones del mundo en la historia:

Brasil: 5 (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)

Alemania: 4 (1954, 1974, 1990 y 2014)

Italia: 4 (1934, 1938, 1982 y 2006)

Argentina: 3 (1978, 1986 y 2022)

España: 2 (2010 y 2026)

Francia: 2 (1998 y 2018)

Uruguay: 2 (1930 y 1950)

Inglaterra: 1 (1966)