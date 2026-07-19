Moody's ratificó a la CFE con la calificación máxima

La calificadora estadounidense de riesgo Moody's ratificó la solidez financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al confirmar la máxima calificación en escala nacional para sus obligaciones de largo plazo y mantener la mejor evaluación para sus compromisos de corto plazo.

Según la agencia, dicha decisión refleja la confianza en la capacidad de pago de la empresa pública y en el respaldo que recibe del Estado mexicano.

La evaluación también se extendió al programa de certificados bursátiles de la compañía, autorizado por un monto de 25,000 millones de pesos a cinco años al conservar la misma nota para sus emisiones.

Según Moody's la perspectiva se sustenta en la estrecha relación de la CFE con el Gobierno de México, así como en la elevada probabilidad de que reciba apoyo extraordinario si enfrenta presiones financieras, debido a su relevancia para el funcionamiento del sistema eléctrico y la economía nacional.

Además, Moody's subrayó la posición predominante que mantiene la empresa dentro del mercado eléctrico del país.

Moody's resaltó que la CFE genera cerca del 72% de la electricidad nacional, cuenta con infraestructura para atender a 49.9 millones de usuarios y alcanza una cobertura del 99.8% de la población mexicana, además mantiene de forma exclusiva las actividades de transmisión y distribución eléctrica.

La evaluación reconoce la importancia de la empresa para garantizar el suministro energético del país, aunque también señala retos financieros relacionados con inversiones, pasivos laborales y la volatilidad en los precios del gas natural.