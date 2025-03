Renata Burillo programa expansión de Mextenis a tres años

Después de un lustro en el que la prioridad fue mantener a flote el negocio, Mextenis programa dar la vuelta a la página con un nuevo objetivo: expandir torneos en México hasta un máximo de siete ciudades en los próximos tres años.

“Poco a poco queremos empezar como conquista de México: estamos en Baja California, Acapulco, San Luis Potosí y ahora en Cancún. Queremos fortalecer nuestro mapa”, menciona Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, en entrevista con El Economista.

Mextenis inició su legado en 1993 con el nacimiento del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), que hace unos días concluyó su edición número 32 en Acapulco con una derrama económica de 650 millones de pesos y 75,000 asistentes.

El AMT formará parte de un ciclo de cinco torneos organizados por Mextenis este 2025, en el que también están el Abierto ATP 250 de Los Cabos, el WTA 125 de Cancún y un par de ATP Challengers entre San Luis Potosí y Querétaro, recordando que Acapulco es categoría ATP 500.

Cancún fue la gran sorpresa, ya que Mextenis no organizaba un torneo de rama femenil desde hace cinco años en Acapulco, cuando empezó el periodo crítico por la pandemia del covid-19 y luego por un par de huracanes que azotaron la Arena GNP Seguros.

“Todo puede cambiar en un segundo. En este caso fue la naturaleza la que nos vino a dar una sacudida y esas cosas no las puedes prever. Puedes ver a lo mejor un patrón en economía y empezar a cuidarte, o un tema de seguridad y prepararte para atacarlo, pero la naturaleza no te da aviso”, recapitula Burillo sobre lo acontecido entre 2020 y 2025.

Si bien el Abierto de Acapulco alcanzó a realizarse en 2020, antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al covid-19 como pandemia, ese año no se realizó el Abierto de Los Cabos, que apenas estaba construyendo su marca con cuatro ediciones.

Uno de los parámetros más críticos fue la derrama económica del AMT, el activo más longevo de Mextenis, pues pasó de 750 millones de pesos en 2020 a alrededor de 160 millones en 2021, con aforo limitado por pandemia.

Después los golpes fueron por parte de la naturaleza. El huracán Otis arrasó Acapulco a finales de 2023 y el huracán John lo hizo a finales de 2024. Eso provocó que la derrama económica de 1,200 millones de pesos del AMT en 2023 volviera a la baja en 2024 hacia 350 millones, según reportes oficiales. La edición 2025 dejó mejores sensaciones al subir a 650 millones.

Renata Burillo y la directiva de Mextenis empiezan a ver un panorama positivo hacia la edición 2026 del torneo de Acapulco.

“Uno tiene que ser precavido para hablar de eso, pero creo que el año que entra podríamos estar hablando de casi un 100% de recuperación del torneo (…) Prácticamente ya nuestro público está regresando al puerto y no sólo se ve en el evento, sino en todo. Por lo que he podido platicar con Secretaría de Turismo, hoteleros y restauranteros, la tendencia va hacia una recuperación importante y por ello me atrevería a decir que el próximo año estaremos, si no al 100%, casi al 100%”.

Futuro más claro

El crecimiento de 33% en la asistencia del AMT de 2024 a 2025 es un indicador positivo para Mextenis, pero más allá de eso, su ojo empresarial empieza a dibujar su ruta de expansión a espera de no vivir otros siniestros.

—¿Cuál es el objetivo empresarial hacia el ciclo 2025-2030?

—“Desde hace dos años que hicimos un torneo ATP Challenger en León, nuestra proyección empresarial era fortalecernos y tener más eventos. Nos costó mucho trabajo, obviamente después de Otis se tuvieron que posponer todos los que teníamos pensados, pero este año, con un Acapulco mucho más fortalecido, logramos, por lo pronto, incluir dos eventos que se quedan, que no se van a dejar de hacer”, responde la presidenta del Consejo de Administración de Mextenis.

Se refiere al WTA 125 de Cancún, que se celebró del 9 al 15 de febrero y que ya tiene fecha programada para 2026, coincidiendo con la segunda semana del Masters de Indian Wells (en marzo); y al ATP Challenger de San Luis Potosí.

En el caso del primero, el Country Club de Cancún modificó sus instalaciones para que Mextenis volviera a recibir un torneo WTA, dejando capacidad máxima para 1,500 aficionados entre estadio principal y Grandstand. Anteriormente, de 2001 a 2020, el Fairmont Acapulco Princess recibió 20 torneos femeniles que tuvieron a campeonas de la talla de Venus Williams y Flavia Pennetta.

“Tuvimos alianzas increíbles de patrocinadores, del Country Club de Cancún y el gobierno está muy contento con el proyecto. Tiene mucho potencial y esperamos que se quede para siempre dentro del portafolio de Mextenis y creciendo”, refrenda Renata Burillo sobre el resurgimiento en WTA.

Pasados los eventos en Cancún y Acapulco, Mextenis aterrizará en Querétaro para celebrar un ATP Challenger del 23 al 30 de marzo y otro en San Luis Potosí del 13 al 20 de abril.

San Luis ha recibido torneos de tenis desde 1955, una tradición que en 2023 recibió un evento Challenger femenil (WTA) y que este 2025 se alió con Mextenis bajo la guía del promotor potosino Carlos Saiz.

“Es un lugar importante en el panorama tenístico y en el que también fluye mucho dinero. Hay gente que quiere hacer cosas por allá, empresas muy sólidas que quieren ser parte de los sponsors de esta categoría y una sociedad que está buscando crecer en la parte del entretenimiento”.

El año de torneos de Mextenis concluirá del 14 al 19 de julio con el Abierto de Los Cabos, que ya tiene confirmados a tenistas top como el ruso Andrey Rublev y el italiano Lorenzo Musetti. Es decir, la empresa estará activa entre el WTA y ATP Tour por un estimado de seis meses.

“Acapulco y Los Cabos ya están sólidos. San Luis Potosí es una sede con muchos años, solamente llegamos a sumar, no estamos construyendo nada; podría decir que también ya está muy sólido. A lo mejor el año que entra podemos sumar dos o tres ciudades en ese tour de 125 (Challengers) o todavía más abajo (en categoría)”, confirma Burillo.

Finalmente, enfatiza que el objetivo de la empresa sigue siendo exclusivamente en tenis: “Antes de la pandemia estábamos empezando a incursionar la posibilidad de ampliarnos a otros eventos (de otros deportes), pero creo que hay mucho que hacer todavía por el tenis. Esa es nuestra conclusión. Nunca digo nunca, pero por el momento tenemos mucho que crecer todavía con tenis.

“Ahorita, metiéndonos de nuevo con WTA, podemos concentrarnos y volvernos mucho más sólidos. Por lo pronto, no sé si en el periodo 2025-2030, pero por lo menos en los próximos dos o tres años, el objetivo va a ser solidificarnos en ese sentido”.