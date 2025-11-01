Lectura 3:00 min
Dodgers vs. Blue Jays: hora y dónde ver el juego 7 y definitivo de la Serie Mundial 2025
El campeón de la MLB se definirá este sábado en el Rogers Centre. Los Dodgers y Azulejos llegan al Juego 7 tras una serie dramática y con Shohei Ohtani y Max Scherzer como abridores del duelo final.
La Serie Mundial 2025 llega a su capítulo final. Este sábado 1 de noviembre, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto disputan el séptimo y definitivo juego en el Rogers Centre, tras una serie que lo ha tenido todo: un duelo de 18 entradas, remontadas, finales dramáticos y dos figuras históricas en la lomita para resolverlo todo.
¿A qué hora es y dónde ver el Juego 7?
Este Sábado 1 de noviembre de 2025
Hora: 18:00 horas (tiempo de México) / 20:00 horas ET
Sede: Rogers Centre, Toronto, Canadá
Transmisión en México: ESPN, Disney+, FOX One, Caliente TV e Imagen Televisión
Un duelo histórico: Ohtani vs Scherzer
El encuentro tendrá un guion digno de película ya que, por un lado, los Dodgers enviarán al montículo a Shohei Ohtani, su superestrella de dos vías, quien lanzará con solo tres días de descanso.
Del otro lado, los Azulejos confiarán en el veterano Max Scherzer, de 41 años, quien abrirá por segunda vez un Juego 7 de Serie Mundial, algo que solo tres lanzadores han hecho en la historia.
Shohei Ohtani (Dodgers)
- Récord en postemporada: 1-1, 2.87 de efectividad
- Permitió cuatro carreras en seis entradas en el Juego 4
- Busca liderar a los Dodgers hacia un bicampeonato, algo no visto desde los Yankees de 1998-2000
Max Scherzer (Azulejos)
- Récord en postemporada: 5-5, 5.19 ERA
- Abrió el último Juego 7 de Serie Mundial (2019 con los Nacionales)
- A sus 41 años, será el abridor de mayor edad en un partido decisivo de Serie Mundial
Contexto: gloria, historia y presión máxima
Los Azulejos buscan su primer título desde 1993 y completar una historia de película: pasar del último lugar en 2024 a campeones del mundo en 2025.
Los Dodgers luchan por convertirse en bicampeones y consolidar una dinastía. No disputaban un Juego 7 de Serie Mundial desde 2017.
Ambos equipos han usado todos sus recursos: bullpen agotado, jugadores al límite físico y emocional, y héroes inesperados como Kiké Hernández o Ernie Clement.
Lo que dicen los números
- En series 2-3-2, el equipo que fuerza el Juego 7 tras ganar el sexto partido lo ha ganado 62.5% de las veces.
- Cuando ese triunfo ocurre como visitante (como hizo Dodgers), el porcentaje sube a 63.6%.
- Esta Serie Mundial ya suma 124 entradas lanzadas, y se convertirá en una de las más largas en la historia moderna.
- Es el primer Juego 7 desde 2019 (Nacionales vs Astros).
Lineups probables
Dodgers: Ohtani (BD), Smith, Freeman, Betts, Teóscar Hernández, Muncy, Kiké Hernández, Tommy Edman, Miguel Rojas.
Azulejos: Springer, Lukes, Vladimir Guerrero Jr., Bichette, Varsho, Kirk, Barger, Clement, Giménez.
¿Qué está en juego?
Más que un trofeo:
Para Toronto, es la oportunidad de consagrarse ante su afición y cerrar un ciclo de reconstrucción.
Para Los Ángeles, es prolongar una era de dominio y grabar a Ohtani en la historia como uno de los grandes protagonistas del béisbol moderno.