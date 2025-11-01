Monterrey vs. Tigres: hora, dónde ver y qué está en juego en los partidos de la jornada 16 de la Liga MX

La recta final del Apertura 2025 sigue encendida. Este fin de semana se disputan los partidos clave de la Jornada 16 que se jugarán este sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Entre ellos destacan el Clásico Regio Monterrey vs. Tigres, la pelea por un lugar en Liguilla directa, la presión por cumplir la Regla de Menores y clubes que juegan su última carta para mantenerse vivos.

Partidos del sábado 1 de noviembre

Atlas vs. Toluca

Hora: 17:00 horas

Lugar: Estadio Jalisco

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

Toluca domina el historial entre ambos con 62 victorias frente a 35 del Atlas. Los Diablos acumulan seis torneos consecutivos sin perder ante los Zorros. Además, Toluca aún debe completar 238 minutos de la Regla de Menores, lo que podría obligarlos a utilizar juveniles en un duelo que podría marcar su cierre rumbo a la Liguilla.

Monterrey vs. Tigres (Clásico Regio)

Hora: 19:05 horas

Lugar: Estadio BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

El juego más esperado del fin de semana. Tigres busca su victoria número 50 en el Clásico Regio (hoy 49-47). En el BBVA, el balance es parejo: 6 triunfos por lado y 5 empates. La tensión aumenta porque ambos deben cumplir la Regla de Menores (Monterrey necesita 190 minutos; Tigres, 215), lo que podría condicionar las alineaciones. Tigres ganó el clásico anterior y quiere encadenar triunfos—aunque no lo consigue desde 2021.

América vs. León

Hora: 21:10 horas

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

América llega sólido: solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos ante León. Aunque el dominio azulcrema es ligero (53 victorias vs. 47 de La Fiera), los empates han sido una constante (6 igualadas recientes). León no gana como visitante frente a América desde la Liguilla del Clausura 2019.

Partidos del domingo 2 de noviembre

Pumas vs. Tijuana

Hora: 12:00 horas

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: Las Estrellas, TUDN, VIX

Pumas solo necesita 2 minutos para cumplir la Regla de Menores, una ventaja competitiva. En el historial general, Tijuana sorprende con más triunfos (10) que derrotas (9). Sin embargo, en Ciudad Universitaria los universitarios mandan con seis partidos seguidos sin perder ante Xolos.

Querétaro vs. Mazatlán

Hora: 17:00 horas

Lugar: Estadio La Corregidora

Dónde ver: FOX Sports, Caliente TV, Caliente Streaming

Mazatlán pelea no solo por puntos sino también por los 91 minutos que le faltan para la Regla de Menores. Los Cañoneros han ganado 4 de los 10 duelos ante Gallos Blancos. Querétaro busca su tercer triunfo histórico ante Mazatlán, todos en casa.

Pachuca vs. Chivas

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Hidalgo

Dónde ver: Caliente TV

Guadalajara llega con tres triunfos consecutivos sobre Pachuca y domina el historial (22 victorias vs. 20). Los Tuzos no vencen a Chivas desde enero de 2022 y apenas han marcado dos goles en los últimos seis enfrentamientos. Este duelo podría definir puestos de Play-In y Liguilla directa.

Resultados del viernes 31 de octubre

Necaxa golea a Santos y cumple con autoridad

Los Rayos iniciaron la jornada con una contundente victoria 4-1 sobre Santos en Aguascalientes. Con un arranque demoledor y doblete de Diber Cambindo, Necaxa aseguró tres puntos claves y llega motivado a la última fecha.

Cruz Azul mantiene su buena racha y hunde al Puebla

La Máquina venció 3-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Con goles de Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos, Cruz Azul confirmó su lugar entre los mejores del torneo y prolongó su dominio en territorio poblano.

Juárez gana de último minuto al Atlético de San Luis

En un cierre dramático, Bravos venció 2-1 al Atlético de San Luis con un gol agónico de Óscar Estupiñán. Los potosinos lo ganaban al 61’, pero los fronterizos remontaron en tiempo agregado para seguir soñando con el Play-In.

Contexto clave de la jornada

Regla de Menores: Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Mazatlán y Pumas (con solo 2 minutos pendientes) deben ajustar sus alineaciones para evitar sanciones.

Clásico Regio: promete tensión, cálculo y orgullo regio.

Puestos en juego: aún hay boletos disponibles para Liguilla directa y Play-In.

Duelo de presiones: Toluca, Cruz Azul y Mazatlán combinan urgencia deportiva con reglamentaria.