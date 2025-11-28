Cuartos de Final Liga MX: hora y dónde ver los partidos de vuelta del Apertura 2025

Los cuartos de final del Apertura 2025 llegan a su etapa decisiva y se jugarán este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Tras una ida que dejó goleadas, equilibrio y series con historias muy distintas, los ocho equipos buscan su pase a semifinales.

A continuación, el panorama completo de cada eliminatoria, horarios oficiales y canales de transmisión para ver los partidos de vuelta.

América vs. Monterrey

Monterrey pegó primero con un 2-0 en el estadio BBVA gracias a las anotaciones de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Domènec Torrent destacó la ejecución táctica de su equipo, aunque advirtió que la serie sigue abierta.

Para André Jardine, América mereció un marcador más equilibrado, pero reconoció que la contundencia rayada marcó la diferencia. El equipo capitalino está obligado a ganar por dos o más goles si quiere avanzar a semifinales.

Partido de vuelta:

Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX

Tigres vs. Tijuana

Tijuana firmó la actuación más dominante de toda la ida con un 3-0 frente a Tigres en el estadio Caliente. Kevin Castañeda, Mourad Daoudi y Gilberto Mora concretaron un partido que Sebastián Abreu calificó como “perfecto”, especialmente por superar a la defensa menos goleada del torneo.

Guido Pizarro pidió mantener la confianza y entender la exigencia de jugar liguilla, aunque el escenario es complejo: Tigres necesita ganar por tres o más goles en el estadio Universitario.

Partido de vuelta:

Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas en el Estadio Universitario

Dónde ver: Canal 7 (TV Azteca), Fox One y Caliente TV

Toluca vs, Juárez

Toluca remontó para vencer 2-1 al Juárez en la frontera. El equipo del Turco Mohamed tomó el control del encuentro después de un inicio adverso y ahora buscará cerrar la serie en un Nemesio Diez donde suele ser dominante.

Juárez, dirigido por Martín Varini, sorprendió con un gol temprano, pero el desgaste acumulado en el Play-In terminó por notarse. Para seguir con vida, necesita ganar por dos goles en su visita a Toluca.

Partido de vuelta:

Sábado 29 de noviembre, 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 7 (TV Azteca), Canal 5 (Televisa), TUDN, Fox One y Caliente TV

Cruz Azul vs Chivas

El 0-0 en el estadio Akron dejó la serie completamente abierta. Nicolás Larcamón consideró que obtuvieron un resultado estratégico para definir todo en casa, mientras que Gabriel Milito anticipó una vuelta igual de pareja.

Guadalajara está obligado a ganar por cualquier marcador para avanzar, mientras que el empate global favorece al Cruz Azul por su mejor posición en la clasificación.

Partido de vuelta:

Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario