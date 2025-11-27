Chivas, obligado a ganar en CDMX para ir a semifinales

Chivas está obligado a ganar en la Ciudad de México este fin de semana para obtener el boleto a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño no pudo sacar ventaja de su localía en el estadio Akron este jueves, en la ida de cuartos de final contra Cruz Azul. El partido finalizó 0-0 con sensaciones opacas por parte de ambos bandos debido a sus escasas opciones de gol.

Armando ‘Hormiga’ González, Bryan González y Miguel Gómez tuvieron las opciones más claras para Chivas, con remates de frente y sin marca contra la portería defendida por Andrés Gudiño, pero ninguno prosperó para saciar el hambre de gol de los aficionados.

Cruz Azul tampoco mostró un rendimiento extenuante y sus contadas ocasiones fueron por cuenta de José Paradela y Gabriel ‘Toro’ Fernández. La única opción de real peligro para el portero tapatío, Raúl Rangel, fue un cabezazo de Jeremy Márquez en el área chica, durante el segundo tiempo, que llegó a sus brazos.

Chivas venía de cerrar la fase regular del Apertura 2025 con tres triunfos consecutivos y siete en las últimas ocho jornadas, el mejor ritmo de la Liga MX en la etapa final.

Además, ‘Hormiga’ González venía en buena forma al terminar como líder de goleo con 12 anotaciones, cinco de ellas entre las últimas tres jornadas.

Ninguna de esas estadísticas fue válida la noche de este jueves en el estadio Akron. De hecho, ‘Hormiga’ fue relevado antes del minuto 70 y ninguno de los otros atacantes de Guadalajara, como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Santiago Sandoval ni Efraín Álvarez lograron perforar la portería de Gudiño.

Este último, por cierto, hizo su debut en Liguilla con 28 años y 10 meses. Llegó a Cruz Azul en 2019 pero le ha tocado ser portero suplente. Debido a la reciente lesión (fractura de tibia de la pierna derecha) del colombiano Kevin Mier, asumió la titularidad de la Máquina e incluso recibió el gafete de capitán en el partido de ida ante Chivas.

Con el 0-0 confirmado, Chivas requiere de ganar por cualquier marcador este domingo en el estadio Olímpico Universitario (CU) para instalarse en semifinales.

Cruz Azul, por su parte, logrará mantener el boleto con triunfo e incluso con cualquier empate. Al equipo dirigido por Nicolás Larcamón le beneficia la posición en la tabla de fase regular, ya que terminó en tercero y Guadalajara fue sexto.

La última vez que Chivas venció a Cruz Azul en la Ciudad de México fue el 16 de abril de 2022, durante la Jornada 14 del torneo Clausura de ese año. La única anotación fue por parte de Cristian ‘Chicote’ Calderón en el estadio Azteca.

Sin embargo, esa es la única victoria que ha conseguido el Rebaño jugando como visitante ante la Máquina en los últimos cinco años, ya que después habría que remontarse al 12 de enero de 2019, otra vez por marcador de apenas 0-1.

Por otra parte, Cruz Azul acumula 21 partidos sin perder en CU desde que se mudó a jugar como local en dicho inmueble en enero de 2025. La cifra incluye su paso por la Copa de Campeones de CONCACAF (Concachampions), que ganó en el verano.

La buena noticia para Chivas es que durante el torneo regular fue capaz de ganar cuatro de ocho partidos como visitante, incluyendo uno en la Ciudad de México: el Clásico Nacional ante América en el estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul llegará a su cuarta semifinal de manera consecutiva si, al menos, conserva el empate global ante Chivas este domingo. Chivas, por su parte, busca avanzar a esta instancia por primera vez desde el Clausura 2024.