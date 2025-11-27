Cowboys y Packers ganan en el Thanksgiving Day

Los Lions que abrieron la casa para recibir a los Green Bay Packers, terminaron con derrota. Jordan Love, el quarterback de Green Bay Packers lanzó para 234 yardas y 4 TD’s para guiar a la victoria por 31-24 sobre los Detroit Lions. Love ahora tiene un récord de 3-0 en Thanksgiving y, en esos partidos, ha lanzado 9 TD’s y ninguna intercepción.

En el segundo partido, los Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs, dos de las 10 mejores ofensivas de la NFL tuvieron su batalla. El QB Dak Prescott superó a Patrick Mahomes para lograr una victoria de 31-28.

Mahomes comenzó con fuerza con touchdowns en las dos primeras series ofensivas de Kansas City: una pantalla de 27 yardas a Rashee Rice y un pase de dos yardas en cuarta oportunidad y gol al ala cerrada Travis Kelce en la zona de anotación. Sin embargo, la defensa de Dallas se concentró después, obligando a los Chiefs a cuatro despejes consecutivos.

Los Cowboys han vencido a los dos últimos campeones del Super Bowl y son el primer equipo en vencer a los participantes del Super Bowl de la temporada anterior en semanas consecutivas desde los Atlanta Falcons de 2016. Ese equipo de los Falcons ganó la NFC y cayó por poco en el primer partido de tiempo extra en la historia del Super Bowl, 34-28.

Durante años, el dueño y gerente general Jerry Jones lamentó la incapacidad de Dallas para detener la carrera, pero desde que adquirió al tackle defensivo All-Pro Quinnen Williams, los Cowboys ocupan el cuarto lugar en la NFL en defensa terrestre (69.7 yardas terrestres permitidas por partido). Si a esto le sumamos la tercera ofensiva más anotadora de la liga (29.3 puntos por partido), liderada por Prescott, Lamb, Pickens y el corredor Javonte Williams, Dallas tiene la oportunidad de arrasar y llegar a la postemporada.

Ninguno de los dos equipos (Packers y Cowboys avanzó en la clasificación de los playoffs de la NFC tras el partido del jueves. Green Bay se mantuvo en el sexto puesto, mientras que los Detroit se mantuvio en el octavo.

