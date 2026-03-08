Cadillac exalta debut en F1 pese a cero puntos

El debut de la escudería Cadillac en Fórmula 1 no fue despampanante, al menos, desde las estadísticas. Sus dos pilotos, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, no lograron instalarse siquiera en el top 15 del Gran Premio de Australia, que fue la primera carrera de la temporada 2026.

Pérez finalizó en posición 16, última entre los pilotos que sí lograron concluir la carrera. Australia marcó un punto de inflexión en la historia de F1 con 22 conductores, pero seis no pudieron terminar debido a fallas técnicas o colisiones.

Bottas estuvo dentro de esos seis, ya que en el lap 16 tuvo que retirarse por problemas en el sistema de combustible. El resto que no terminó la carrera fueron: Lance Stroll, Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi).

Tanto Pérez como Bottas causaron altas expectativas previo al Gran Premio de Australia por su historial, ya que era su regreso a la máxima categoría del automovilismo después de una temporada sabática.

Ninguno compitió en 2025 y, aun así, tienen longevidad destacada. El mexicano debutó en F1 en 2011 y llegó a ser subcampeón del Mundial de Pilotos en 2023 con Red Bull. El finlandés, por su parte, comenzó en 2012 y también tuvo el subcampeonato como máximo alcance, aunque en dos ocasiones (2019 y 2020).

Pero la realidad sacudió la historia en el inicio de la temporada 2026 con cero puntos entre ambos, igual que Williams y Aston Martin. Las otras ocho escuderías obtuvieron, al menos, uno en la clasificación del Mundial de Constructores.

Checo Pérez llamó más la atención en Australia por enredarse en dimes y diretes con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, luego de algunos contactos en la pista.

El neozelandés es recordado porque en 2024, en el Gran Premio de la Ciudad de México, tocó el auto de Pérez y provocó que este finalizara en la última posición ante su público. Lawson sacó a relucir ese antecedente tras el inicio de la temporada 2026.

“Dos años después, él no lo ha superado. Me estaba peleando como si fuera por el campeonato y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante”, declaró Lawson.

El mexicano respondió con otra perspectiva: “Para mí sólo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir”.

Liam Lawson finalizó el Gran Premio de Australia 2026 en la posición 13. Aunque estuvo tres peldaños por delante de Checo Pérez, tampoco logró puntos para su escudería, misma situación de Esteban Ocon, Alexander Albon, Franco Colapinto y Carlos Sainz, quienes concluyeron entre los puestos 11 y 15.

Valoración positiva

Pese a los opacos resultados de Pérez y Bottas en Australia, la directiva de Cadillac antepuso la experiencia por el mero hecho de debutar en Fórmula 1 sobre los resultados.

“Estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Tuvimos algunos problemas con el coche de Valtteri, lo cual fue una verdadera lástima, pero fue fantástico ver al equipo Cadillac de Fórmula 1 traer su primer coche a casa”, señaló Graeme Lowdon, director del equipo.

“Nos enfrentamos a una competencia increíble, a la que respetamos enormemente, pero tengo confianza en el equipo de que estamos construyendo. Este es un excelente comienzo para nuestra trayectoria”.

En esta temporada también está debutando la escudería Audi, que logró dos puntos en el Gran Premio de Australia por la novena posición del brasileño Gabriel Bortoleto. Este equipo reemplazó a Sauber, que compitió hasta 2025.

Checo Pérez compartió la evaluación de Graem Lowdon: “Completar nuestra primera carrera fue increíble y un verdadero logro tan sólo un año después de confirmarse la inscripción. Ahora necesitamos seguir mejorando nuestro rendimiento para competir con intensidad”.

La próxima aparición de Cadillac será en el Gran Premio de China el 15 de marzo. No habrá margen de descanso para Checo Pérez y Valtteri Bottas.